Solo traveling: Το να ταξιδεύεις μόνος είναι το καλύτερο δώρο στον εαυτό σου;

Την ώρα που οι κρατήσεις σε «τραπέζι για δυο» κορυφώνονται λόγω της ημέρας των ερωτευμένων, μια νέα δυναμική ομάδα ταξιδιωτών ανατρέπει τα στερεότυπα και βγάζει εισιτήριο για... έναν. Οι μοναχικοί ταξιδιώτες είναι μια νέα τάση στην τουριστική αγορά που συνεχώς αυξάνεται, όχι ως λύση ανάγκης αλλά ως μια συνειδητή πράξη αυτονομίας και ως ένα δώρο για τον εαυτό μας.

Οι solo travelers είναι άνθρωποι που επιλέγουν μια ή και περισσότερες φορές να αποδράσουν από την καθημερινότητα μόνοι τους, να ανακαλύψουν νέα μέρη, να γνωρίσουν καινούριους ανθρώπους και ίσως λίγο καλύτερα τον εαυτό τους. Να αποτοξινωθούν από τις εξωτερικές φωνές και να παρατηρήσουν, να γευτούν, να ησυχάσουν. Ξένοι μεταξύ αγνώστων, σε μέρη που τους προκαλούν να ανακαλύψουν διαφορετικές εμπειρίες, ήθη, έθιμα και συνήθειες.

Solo travel: Μια τάση που μετατρέπεται σε κανονικό τουριστικό segment

Το νέο segment στον τουρισμό δεν είναι μια μόδα. Είναι μια επιλογή που φαίνεται να εκτοξεύεται καθώς σύμφωνα με έρευνα της booking.com, το 72% των ανθρώπων που ταξιδεύουν, έχουν στα σχέδιά τους να κάνουν ένα ταξίδι solo μέσα στον επόμενο χρόνο, όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Σεργόπουλος, αν.καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), με αντικείμενο την ξενοδοχειακή διοίκηση.

Και παρότι ένα solo ταξίδι μπορεί να φαίνεται κάπως πιο παρότολμο σε ορισμένους, τα στοιχεία δείχνουν πως οι solo travelers είναι στην πλειονότητά τους γυναίκες ηλικίας 47 και άνω ετών.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι μοναχικοί ταξιδιώτες, αυτοί δηλαδή που επιλέγουν συνειδητά να ταξιδέψουν μόνοι, και όχι λόγω δουλειάς ή άλλων συνθηκών, είναι άνθρωποι κοινωνικοί και η επιλογή τους αυτή σχετίζεται περισσότερο με μια ανάγκη για ελευθερία, ανεξαρτησία, προσπάθεια αυτογνωσίας και ψυχικής ενδυνάμωσης.

Ελλάδα και Ευρώπη στους top προορισμούς των solo travelers

Η Ελλάδα -αλλά και η Ευρώπη γενικότερα- είναι από τις χώρες που βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των προορισμών που επιλέγουν οι solo travelers λόγω της φιλοξενίας, της ασφάλειας και του εντυπωσιακού πολιτιστικού της αποθέματος.

Όπως εξηγεί ο κ. Σεργόπουλος μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο τομέας των μοναχικών ταξιδιωτών οδηγεί στον εμπλουτισμό της πελατειακής βάσης. Όπως για κάθε κατηγορία τουριστών, έτσι και για αυτή χρειάζεται κάποια προσαρμογή των υπηρεσιών, ώστε ο προορισμός να γίνεται ελκυστικός και να καλύπτονται οι ανάγκες των πελατών.

Ως ένας άνθρωπος που έχει και πολυετή εμπειρία στη διοίκηση μεγάλης πολυεθνικής ξενοδοχειακής αλυσίδας, ο κ. Σεργόπουλος, εκτιμά ότι είναι πολύ βασικό για τα ξενοδοχεία, να εντρυφήσουν στις ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας ταξιδιωτών, μέσα από έρευνες και στοιχεία. Να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους και να δημιουργήσουν προϊόντα ελκυστικά και για τους solo travelers.

Για παράδειγμα, πιο ανταγωνιστικές τιμές για χρήση μονόκλινου δωματίου, πακέτα που ενσωματώνουν στην τελική τιμή υπηρεσίες όπως το room service (επιλογή που προτιμάται συχνά) αλλά και δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως βραδιές γευσιγνωσίας. Παράλληλα, υπάρχουν φαινομενικά μικρές αλλά ουσιαστικές λεπτομέρειες που επηρεάζουν την εμπειρία τους, ακόμη και ο τρόπος διάταξης των θέσεων σε μια εκδήλωση του ξενοδοχείου στην οποία συμμετέχουν.

Ποιοι είναι οι solo travelers του σήμερα

«Οι solo travelers είναι μια κατηγορία τουριστών που έχει χρήματα να διαθέσει αλλά την ενδιαφέρει πολύ το value for money. Είναι επιλεκτικοί, δεν θέλουν να ξεχωρίζουν, θέλουν να αισθάνονται άνετα και να επικοινωνούν. Τους αρέσει η περιπέτεια αλλά είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν ασφαλείς. Οι ξενοδόχοι αλλά ακόμα περισσότερο οι τουριστικοί πράκτορες πρέπει να έχουν έτοιμες προτάσεις και προϊόντα που να απευθύνονται και σε αυτήν την ομάδα ταξιδιωτών». επισημαίνει ο κ.Σεργόπουλος.

Ξεχάστε την εικόνα του νεαρού backpacker, τονίζει ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΞ και αν.καθηγητής Διοίκησης Τουρισμού του ΠΑΔΑ Κωνσταντίνος Μαρινάκος: «Μια από τις βασικές αγορές-στόχους για το 2026 είναι μοναχικοί ταξιδιώτες ηλικιακής κατηγορίας μεταξύ 35 και 58 ετών, με κύρια κατοικία σε μεγάλες πόλεις του Βορρά και σταθερή καριέρα, που επιτρέπει υψηλή ροπή για επενδύσεις σε προσωπικό επίπεδο.

Αυτοί οι ταξιδιώτες όχι μόνο ξοδεύουν κατά μέσο όρο 35% περισσότερα κατά την διάρκεια διακοπών, σε σχέση με την κατά κεφαλήν δαπάνη των οικογενειών (Eurostat), αλλά αντιπροσωπεύουν επίσης το κλειδί για την αποτελεσματική αποεποχοποίηση, δεδομένης της τάσης τους να ταξιδεύουν πιο συχνά αλλά και σε περιόδους εκτός αιχμής. Είναι γεγονός ότι το 60% των εθνικών τουριστικών δαπανών προέρχεται πλέον από άτομα χωρίς παιδιά».

Η εμπειρία του solo travel μέσα από προσωπικές ιστορίες

Η Μαρία Κόφου, έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 80 χώρες, με αγαπημένα της μακρινά σόλο ταξίδια τη Μογγολία, τη Γαλλική Πολυνησία και το Πουέρτο Ρίκο. Είναι freelance Editor and Travel Content Creator και περιγράφει το ταξίδι ως μια εμπειρία ζωής αλλά αυτοεξέλιξης.

«Όταν ταξιδεύεις τις πρώτες φορές μόνη σου, η αλήθεια είναι ότι όλα είναι πρωτόγνωρα. Έχεις αρκετό άγχος, φοβάσαι, δεν ξέρεις πώς να διαχειριστείς τις ανησυχίες και τις ώρες που, αν ήσουν με άλλους, θα τις περνούσες διαφορετικά. Παρ’ όλα αυτά, όσο συνεχίζεις να ταξιδεύεις, αρχίζεις να νιώθεις μια φανταστική ελευθερία. Σκέφτεσαι ότι όλα είναι δυνατά. Ότι, αφού βρίσκεσαι στην άλλη άκρη του κόσμου ή έστω λίγο πιο πέρα από την πόλη σου, μόνη σου και μπορείς να κάνεις το δικό σου πρόγραμμα, να αλλάξεις την ημέρα σου χωρίς να πρέπει να δώσεις λογαριασμό σε κανέναν, αυτή είναι μια ξεχωριστή ελευθερία που δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο», σημειώνει.

«Τα ταξίδια, συνολικά, για τις γυναίκες είναι πιο δύσκολα, γιατί έτσι μάθαμε από μικρές: ότι είμαστε πιο αδύναμες, ότι πρέπει να έχουμε κάποιον δίπλα μας για να μας προστατεύει. Και είναι φανταστική η αίσθηση όταν τελικά βρίσκεσαι σε έναν μακρινό προορισμό μόνη σου και συνειδητοποιείς ότι πρακτικά δεν χρειάζεσαι κανέναν. Μπορείς να διαχειριστείς οποιαδήποτε κατάσταση μόνη σου. Αυτό σε δυναμώνει πάρα πολύ», αναφέρει η Μαρία Κόφου.

Μέσα από την εμπειρία της, επισημαίνει ότι πριν από κάθε solo trip, το άτομο πρέπει έχει προκαθορίσει και οργανώσει σημαντικές παραμέτρους: «Πτήσεις και ξενοδοχεία, φυσικά, αλλά και επιλογή τοποθεσίας διαμονής - ιδανικά κοντά ή μέσα στο κέντρο- ώστε να μπορείς να μετακινείσαι με τα πόδια και να μη χρειάζεται να παίρνεις ταξί. Έτσι μπορείς να επιστρέψεις πιο αργά αν χρειαστεί, χωρίς άγχος για συγκοινωνία ή μετακινήσεις.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να έχεις μοιραστεί το πρόγραμμά σου με δικούς σου ανθρώπους, ώστε να ξέρουν ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεσαι. Και για να μην σε πιάσει μοναξιά, είναι καλό να έχεις μαζί σου ένα βιβλίο, το tablet σου, μουσική αλλά και διάθεση να κάθεσαι σε ένα καφέ, να παρακολουθείς τον κόσμο, να κρατάς σημειώσεις, ακόμα και να μιλάς με ανθρώπους. Στο μπαρ που θα κάτσεις για καφέ ή ποτό, μπορείς να πιάσεις κουβέντα με την κοπέλα που σερβίρει, με τον μπάρμαν και να μάθεις πληροφορίες για το μέρος με τον καλύτερο τρόπο».

Solo travelers... αλλά όχι μόνοι

Ενδιαφέρον έχει και μια ακόμη κατηγορία solo travelers που είναι μόνοι τους αλλά ταξιδεύουν με παρέα. Πώς γίνεται αυτό; Πρόκειται για μια κοινότητα που δημιούργησε ο Γιώργος Βασιλειάδης στα social media πριν από περίπου 1 χρόνο και σήμερα αριθμεί περισσότερα από 50.000 μέλη.

Όπως εξηγεί ο εμπνευστής της ιδέας και δημιουργός των Solo Travelers, όλο αυτό ξεκίνησε από την επιθυμία να καλύψει μια δική του ανάγκη. Πωλητής λαϊκών αγορών στο επάγγελμα, ο Γιώργος Βασιλειάδης δεν είχε σχέση με τον τουρισμό, ήθελε όμως να ταξιδεύει. «Οι φίλοι μου δεν ήταν σχεδόν ποτέ διαθέσιμοι για να οργανώσουμε ένα ταξίδι μαζί κι έτσι σκέφτηκα, ας δημιουργήσουμε μια παρέα που κι άλλοι σαν εμένα θέλουν να ταξιδέψουν αλλά βαρέθηκαν να περιμένουν να ταιριάξουν τα προγράμματα όλων, κάτι που μπορεί να μη γίνει ποτέ».

Κάπως έτσι, ο Γιώργος Βασιλειάδης, κάλεσε άτομα που επιθυμούν να ταξιδέψουν αλλά δεν βρίσκουν παρέα και μέσα σε έναν χρόνο η κοινότητα αυτή έχει πραγματοποιήσει ήδη 14 ταξίδια, σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική αλλά και Ελλάδα.

«Οι άνθρωποι που συμμετέχουν είναι όλων των ηλικιών, επαγγελματίες από κάθε κλάδο, άτομα με ενδιαφέροντα, πολύ κοινωνικά που αγαπούν όμως το ταξίδι και δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα βολέψει για να πάνε με την παρέα τους. Πάντα πριν από κάθε ταξίδι κάνουμε δυο συναντήσεις (βιντεοκλήσεις και δια ζώσης) και μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα. Το αντίθετο θα έλεγα, καθώς οι περισσότεροι έρχονται και ξαναέρχονται. Στη δική μας περίπτωση οι solo travelers νιώθουν ασφάλεια αλλά και αυτονομία, καθώς κανείς δεν τους αναγκάζει να ακολουθήσουν το πρόγραμμα. Επίσης, τα ταξίδια μας είναι οργανωμένα από ταξιδιωτικά πρακτορεία και με αδειοδοτημένους ξεναγούς, ώστε όλα να είναι υπό έλεγχο», σημειώνει ο κ.Βασιλειάδης.

Είναι τελικά το solo trip ένα δώρο;

Η Μαρία Κόφου συνοψίζει: «Κάθε άνθρωπος, και ίσως ακόμη περισσότερο κάθε γυναίκα, θα έπρεπε να δοκιμάσει έστω μία φορά ένα solo ταξίδι. Δεν είναι για όλους, αλλά το να βγεις από το comfort zone είναι αποκαλυπτικό».

Και καταλήγει: «Πιστεύω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που έκανα στον εαυτό μου. Να πιστέψω σε εμένα και να καταλάβω ότι δεν χρειάζομαι τίποτα και κανέναν για να είμαι δυνατή».