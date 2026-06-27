Σολωμού στο «Love Debate»: Έχω σκεφτεί να κάνω σεξ με γυναίκα- Παπάς μου είπε ότι θα καώ στην κόλαση

Καλεσμένη στο τρίτο επεισόδιο της εκπομπής του Flash.gr «The Love Debate» ήταν η Μαρία Σολωμού, η οποία δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για πράγματα που οι περισσότεροι ντρέπονται να κάνουν, όπως για τη σχέση της με τους άνδρες, τις φαντασιώσεις της και το σεξ.

Η ταλαντούχα ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε στον Γιώργο Λάγιο ότι είχε πολλές ελεύθερες σχέσεις στη ζωή της. Ακόμα, παραδέχθηκε ότι δεν κάνει ποτέ σεξ στο πρώτο ραντεβού, καθώς η περίοδος του φλερτ με έναν σύντροφο είναι αυτή που απολαμβάνει περισσότερο.

Επίσης αποκάλυψε τι μπορεί να την ξενερώσει σε έναν άνδρα και φυσικά αν τώρα βρίσκεται σε σχέση.

Αναλυτικά, κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού γρήγορων ερωτήσεων, η Μαρία Σολωμού προχώρησε σε αποκαλύψεις για θέματα σχέσεων και σεξουαλικότητας, χωρίς να διστάσει να απαντήσει με απόλυτη ειλικρίνεια.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «έχει συμβεί να έχω φαντασιωθεί σύντροφό μου να πηγαίνει με άλλες», ενώ παραδέχτηκε επίσης ότι «έχω σκεφτεί να κάνω σεξ με γυναίκα».

Επίσης, η ίδια μίλησε για περιστατικά που έχει βιώσει, λέγοντας ότι «μου έχει τύχει ένας άνδρας να μου προτείνει εμμέσως να πάω μαζί του με χρήματα», ενώ πρόσθεσε πως «έχει τύχει και έχω δει πορνό».

Σε άλλο σημείο, η Μαρία Σολωμού μίλησε για την εξομολόγηση που έκανε σε παπά για πρώτη φορά στη ζωή της, ο οποίος της είπε πως θα καεί στην κόλαση κάτι που την σόκαρε.

«Σε φαντασιώθηκα όταν σε είδα στα MAD VMA»

Μιλώντας για φαντασιώσεις, ο Γιώργος Λάγιος σχολίασε την εμφάνιση της στα MAD VMA και δήλωσε πως τη φαντασιώθηκε εκείνη την ημέρα, ρωτώντας την εάν αυτό την πειράζει.

«Σε είδα κάπου που είχες πάει στα MAD. Σε φαντασιώθηκα λίγο, δεν σε πειράζει;», την ρώτησε, με τη Μαρία Σολωμού να γελάει και να του απαντάει αμήχανα: «Καλέ κάνε τη δουλειά σου», ενώ έπειτα πρόσθεσε: «Σου άρεσα ή με βρήκες πολύ αδύνατη, που μου έλεγαν όλοι ότι είμαι ανορεξική;»

Ο Γιώργος Λάγιος δήλωσε τότε: «Ήσουν φανταστική, ήσουν τέλεια. Και για τα γούστα μου ειδικά, ήσουν ακριβώς για εμένα. Φαντάζομαι πολλοί σου έστειλαν...».

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ολόκληρο το τρίτο επεισόδιο της εκπομπής του Γιώργου Λάγιου «The Love Debate»: