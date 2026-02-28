Σόλων Τσούνης: «Αν δεν ήμουν ηθοποιός, θα είχα σβήσει όλα μου τα social, τα βαριέμαι»

Ο Σόλων Τσούνης ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για το τι μπορεί να πάει στραβά κατά τη διάρκεια μιας παράστασης, αλλά και για ποιον λόγο θα σκεφτόταν να βγει εντελώς από τα social media! «Πάντα μπορείς να αυτοσχεδιάσεις και πάντα μπορείς να προτείνεις πράγματα όταν χτίζεις τον ρόλο σου κάπου. Δηλαδή, οι πρόβες γι’ αυτό υπάρχουν για να, πέρα από το να μάθεις τα λόγια σου και το στήσιμο που θα κινηθείς, είναι η περίοδος της δουλειάς που προτείνεις πράγματα, οπότε κι αυτό είναι ένας αυτοσχεδιασμός.

Παρόλα αυτά, τον αυτοσχεδιασμό πάντα τον έχουμε σαν μάθημα στις σχολές, για τις περιπτώσεις που συμβεί κάτι απρόοπτο. Ουσιαστικά αυτός είναι ο λόγος που γίνεται το μάθημα αυτό. Δεν είναι μόνο για να κάνεις μια κατσαρίδα ή κάνε το δέντρο. Ασφαλώς, έχω ξεχάσει λόγια, έχουν ξεχάσει λόγια συνάδελφοι. Πρέπει να προχωρήσει η παράσταση, οπότε πρέπει να αυτοσχεδιάσουμε. Μπορεί να πέσει ένα σκηνικό, πρέπει με τρόπο, μέσα στον ρόλο, εγώ να πάρω τη γλάστρα και να τη σηκώσω, ή να πω κάτι που έχει σχέση με τον ρόλο, να μην καταλάβει ο θεατης. Συμβαίνει αρκετά συχνά. Στο θέατρο επειδή κάνουμε τις πρόβες και είναι δύο μήνες, τα πράγματα περνάνε πιο βαθιά μέσα μας.

Στην τηλεόραση, που διαβάζουμε δύο μέρες πριν τη λήψη, πριν το γύρισμα, για το κάθε επεισόδιο, τα λόγια μας δεν έχουν περάσει βαθιά μέσα. Ούτε πρόβα κάνουμε πολύ. Κάνουμε δύο - τρεις πρόβες και πάμε για λήψη. Οπότε είναι λογικό να σταματάς, να μπερδέψεις τα λόγια. Και εκεί μπορεί όντως αυθόρμητα να γίνει ένας αυτοσχεδιασμός και να σώσει τη σκηνή, αλλά να βγει και κάτι αστείο. Εκεί βέβαια μπορεί να σε κατηγορήσουν ότι πας να φας την ατάκα του άλλου! Σε μένα προσωπικά δεν έχει συμβεί, αλλά γενικώς υπάρχει, δυστυχώς».

«Δεν είναι κάτι δημιουργικό για μένα»

«Με τα social media είχα καλύτερη σχέση, αλλά μεγαλώνοντας τα βαριέμαι. Παρόλα αυτά τα λειτουργώ. Δηλαδή το Instagram είναι ένα μέσο που διαφημίζω τις δουλειές μου, οπότε το χρησιμοποιώ αρκετά, αλλά όχι όπως παλιά. Δηλαδή δεν θα κάτσω εύκολα να βγάλω selfie, ούτε παλιά το έκανα εύκολα, αλλά το έκανα σε μεγαλύτερη συχνότητα. Τρώει χρόνο... Δεν είναι κάτι δημιουργικό για μένα, αλλά μπορεί να τραβήξω μια πολύ ωραία φωτογραφία και να είναι και δημιουργικό και συγχρόνως να είναι και καλό για την καριέρα μου, για τη δουλειά μου, για το έργο που παίζω.

Υπάρχουν στιγμές που νιώθω ωραίος και λέω θα τραβήξω μια φωτογραφία, γιατί θέλω να κρατήσω τη στιγμή και θέλω να με δουν και άλλοι, δεν θα σου πω ψέματα, ναι, έχει συμβεί να το κάνω και αυτό. Δηλαδή, μπορώ να πάρω μια μπλούζα ή ένα μαγιό και να πω, ΟΚ, μου αρέσει αυτό, οπότε γιατί όχι. Αλλά νομίζω ότι αν δεν ήμουν ηθοποιός, θα τα είχα σβήσει όλα. Δηλαδή δεν θα αφορούσε κανέναν τι κάνω, αν δεν ήμουν ηθοποιός και ήμουνα στο χωριό μου ή σε ένα σπιτάκι στο βουνό ή στο σπίτι μου εδώ στην Αθήνα. Τα κρατάω όμως επειδή είναι το μέσο που έρχεσαι σε επαφή και δείχνεις στους ανθρώπους που σε στηρίζουν στις δουλειές σου τι κάνεις στη ζωή σου και στη δουλειά σου».