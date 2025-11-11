Σόου (από Ζωή και Καραναστάση) τεχνητή νοημοσύνη, βουλή που θα συνεδριάζει (ανοιχτά) όλο το 24ωρο

Αυτά που έγιναν χθες το βράδυ στην Τεχνόπολη στο Γκάζι θα τα ζήλευαν και οι πιο έμπειροι επικοινωνιολόγοι των Ρεπουμπλικάνων.

Και γράφω για τους Ρεπουμπλικάνους γιατί φημίζονται για τα φαντεζί συνέδρια και τα εντυπωσιακά σόου που στήνουν σε κάθε ομιλία υποψηφίου κτλ.

Έτσι λοιπόν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμπιστεύθηκε τη σκηνοθετική «ματιά» για το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας στον σύντροφό της Διαμαντή Καραναστάση και αυτός την «έβγαλε ασπροπρόσωπη».

Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε εδώ τα όσα εντυπωσιακά έγιναν στην Τεχνόπολη με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας όπου η κ. Κωνσταντοπούλου «έγινε» αγρότισσα, γιατρός, πυροσβέστης, δασκάλα υπηρετώντας έτσι το σενάριο του Καραναστάση.

Εγώ πάλι θα μείνω στο πολιτικό κομμάτι και δηλώνω την απογοήτευσή μου γιατί περίμενα κάποια έκπληξη στο πρόγραμμα αλλά...

Τα όσα είπε η κ. Κωνσταντοπούλου τα είχε περιγράψει και στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της επίσκεψής της στη ΔΕΘ απλά χθες τα ανέλυσε με περισσότερες λεπτομέρειες και απ΄ότι κατάλαβα η Βουλή θα συνεδριάζει (ανοιχτά) όλο το 24ωρο για να υπηρετηθεί το σχέδιο της Πλεύσης Ελευθερίας και πάντα σε αρμονία με τη «λαϊκή κυριαρχία και την κοινωνία».

Όχι όπως το 2015, για παράδειγμα, που ο Τσίπρας ψήφισε το 3ο μνημόνιο ενώ το «όχι» στη δημοψήφισμα είχε επικρατήσει με 62%.

Δε τα λέω εγώ, αλλά η Κωνσταντοπούλου.