Ο θάνατος της Μαίρης Λίντα σε ηλικία 91 ετών βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση, δεκάδες άνθρωποι της μουσικής και του πολιτισμού θέλησαν να πουν το δικό τους «αντίο» στη γυναίκα που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Άλλοι επέλεξαν λίγες λιτές λέξεις, άλλοι προσωπικές αναμνήσεις. Όλοι όμως στάθηκαν στην ίδια αλήθεια: η φωνή της Μαίρης Λίντα θα συνεχίσει να συνοδεύει τις επόμενες γενιές.

Η Χάρις Αλεξίου συγκίνησε με λίγες λέξεις

Ανάμεσα στα πρώτα μηνύματα που ξεχώρισαν ήταν εκείνο της Χάρις Αλεξίου.

Με μια φωτογραφία της μεγάλης ερμηνεύτριας έγραψε: «Σώπασες, αηδόνι μας. Μέχρι το τέλος σου κελαηδούσες. Μας άφησες θησαυρούς», αποτυπώνοντας σε λίγες γραμμές όσα αισθάνθηκε ολόκληρος ο μουσικός κόσμος.

Από τη Βίσση μέχρι τη Μποφίλιου

Η Άννα Βίσση αποχαιρέτησε τη Μαίρη Λίντα δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της, συνοδευόμενη από το τραγούδι «Θλίψη», γράφοντας: «Αντίο αιώνια φωνή. Αντίο λαμπερό χαμόγελο».

Η Γλυκερία έκανε λόγο για μια σπουδαία τραγουδίστρια με ξεχωριστή ψυχή, ενώ η Νατάσσα Μποφίλιου χαρακτήρισε τη Μαίρη Λίντα «παντοτινό κορίτσι, παντοτινό αηδόνι», ευχαριστώντας την για τις μοναδικές ερμηνείες που άφησε πίσω της.

Το δικό της «αντίο» της είπε κι η Δανάη Μπάρκα. Δημοσιεύοντας ένα απόσπασμα ελληνικής ταινία με τη Μαίρη Λίντα να τραγουδά.

Τα λόγια όσων τη γνώρισαν από κοντά

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η ανάρτηση του Μάκη Δελαπόρτα, ο οποίος είχε βιογραφήσει τη μεγάλη ερμηνεύτρια και συνεργαστεί μαζί της. Δημοσίευσε κοινή τους φωτογραφία και την αποχαιρέτησε γράφοντας: «Καληνύχτα, κυρία Λίντα», θυμίζοντας τη μακρόχρονη σχέση που είχαν αναπτύξει.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε για μια «γυναίκα-θρύλο», σημειώνοντας πως μαζί της αποχαιρετούμε σταδιακά μια ολόκληρη γενιά που σημάδεψε τον ελληνικό πολιτισμό.

Αφιερώματα από την Πολιτεία και τη Finos Film

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε τη Μαίρη Λίντα μία από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, επισημαίνοντας πως το έργο της θα παραμείνει ζωντανό στον χρόνο.

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαίρης Λίντα. Σίγησε μία από τις, διαχρονικά, εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Στη μακρόχρονη πορεία της, η Μαίρη Λίντα, από πολύ νωρίς, επιβλήθηκε ως κορυφαία ερμηνεύτρια, χάρη στο μεγάλο ταλέντο της, το οποίο ποτέ δεν σπατάλησε. Από τα πρώτα της βήματα και τη συνεργασία της με τον σπουδαίο Μανώλη Χιώτη, η πηγαία και χαρακτηριστική της φωνή συνδιαμόρφωσε ορισμένα από τα ωραιότερα λαϊκά μας τραγούδια. Ευτύχησε να ερμηνεύσει δημιουργίες των πιο καταξιωμένων συνθετών, συμβάλλοντας καίρια στην καθιέρωσή τους, ως σημείων αναφοράς του ελληνικού τραγουδιού. Η ερμηνευτική της ευχέρεια πιστοποιούσε το μεγάλο ταλέντο της και την ανέδειξε σε μία από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού, καταδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν στεγανά και τεχνητοί διαχωρισμοί στο ποιοτικό τραγούδι, καθώς η ποιότητα με τη μαζικότητα δεν είναι ασυμβίβαστες. Το πέρασμά της από την ελληνική μουσική αφήνει αποτύπωμα διαρκές και ζωογόνο, όπως δείχνει η αντοχή των ερμηνειών της και η απήχησή τους, ακόμη και σήμερα, σε πολύ μεγάλα κοινά». Καταλήγοντας, η Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Στην οικογένειά της και στους πολλούς φίλους της τα ειλικρινέστατα συλλυπητήρια μου».

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στου Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Η Μαίρη Λίντα υπήρξε μία από τις μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Με την συνεργασία της με κορυφαίους δημιουργούς και τις ερμηνείες της άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη μουσική της χώρας μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της. — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 22, 2026

Την ίδια ώρα, η Finos Film τίμησε τη μνήμη της με ένα συγκινητικό βίντεο από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, ενώ το ERTFLIX δημιούργησε ειδικό αφιέρωμα με σπάνιο αρχειακό υλικό και συνεντεύξεις της ερμηνεύτριας.

Το τελευταίο της ταξίδι

Η Μαίρη Λίντα άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Ευαγγελία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Γηροκομείο Αθηνών, όπως ήταν η επιθυμία της. Αντί στεφάνων, η οικογένεια ζήτησε να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του ιδρύματος όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της.