Διώξεις για βαριά αδικήματα στους 10 συλληφθέντες οργανωμένους οπαδούς στην Αθήνα

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Ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων και πλημμελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 10 οργανωμένων οπαδών μεγάλης αθηναϊκής ομάδας, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (2/7) σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Οι συλλήψεις έγιναν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε διαφορετικά σημεία της Αττικής.

Οι 10 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, όπου ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται, κατά περίπτωση, για τα εξής αδικήματα:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)

Κατοχή εκρηκτικών υλών (κακούργημα)

Κατασκευή εκρηκτικών (κακούργημα)

Ηθική αυτουργία στην κατασκευή εκρηκτικών (κακούργημα)

Διατάραξη κοινής ειρήνης

Συμπλοκή

Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία (κακούργημα)

Ληστεία κατά συναυτουργία και κατά συρροή (κακούργημα)

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία

Βιαιοπραγία κατά συναυτουργία και κατά συρροή

Διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Εμπρησμός από κοινού (κακούργημα)

Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα)

Οπλοφορία και οπλοχρησία

Παράνομη κατοχή φωτοβολίδων

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, ορισμένα από τα παραπάνω αδικήματα διώκονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, λόγω της φύσης και των συνθηκών τέλεσής τους.