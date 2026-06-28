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Σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Πάτρα

Η αποσύνθεση του πτώματος δυσχεραίνει τη διερεύνηση των αιτιών του θανάτου - Κρίσιμη η ιατροδικαστική εξέταση.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση εντοπισμού της σορού γυναίκας σε διαμέρισμα στην Πάτρα, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.

Η σορός, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν ταυτοποιηθεί, βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, γεγονός που δείχνει ότι ο θάνατος είχε επέλθει αρκετές ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ιατροδικαστής, για να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν τα πρώτα στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η προχωρημένη αποσύνθεση της σορού δυσχεραίνει την διαπίστωση των αιτίων θανάτου, με αποτέλεσμα η ιατροδικαστική εξέταση να θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την πορεία των ερευνών.

Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν την ταυτότητα της γυναίκας, ενώ εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα για τον θάνατό της.

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