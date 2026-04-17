Σορός νεαρής γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας της Κορίνθου

Θρίλερ στη Διώρυγα της Κορίνθου καθώς εντοπίστηκε σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου, το πρωί, να επιπλέει στα νερά ένα άψυχο σώμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korinthostv.gr, η σορός φαίνεται να ανήκει σε κοπέλα ηλικίας περίπου 18-19 ετών, τα στοιχεία της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Οι αρμόδιες Aρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη μεταφορά της σορού στη στεριά, στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου. Στο σημείο επιχείρησαν λιμενικοί του Λιμεναρχείου Κορίνθου για την ανάσυρση της σορού, η οποία στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης και διερεύνησης των αιτίων του θανάτου από ιατροδικαστή.