Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η οργάνωση «Καλλιστώ» για τη μελέτη και προστασία της άγριας ζωής, καθώς μία νεαρή λύκαινα βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμούς στον Ταΰγετο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οργάνωση, πρόκειται για «παράνομη θανάτωση ενός προστατευόμενου είδους» και αποτελεί μία αποτρόπαιη πράξη. Παράλληλα, η Καλλιστώ σημειώνει ότι ο λύκος επανεμφανίστηκε το τελευταίο διάστημα στην Πελοπόννησο για πρώτη φορά «έπειτα από περίπου έναν αιώνα απουσίας», με την επιστροφή του άγριου ζώου να επιβεβαιώνεται επιστημονικά στα τέλη του 2024. Τότε εντοπίστηκε σε περιοχή του Ταϋγέτου αγέλη εννέα λύκων.

Η «Καλλιστώ» υπογραμμίζει ότι η η επανεμφάνιση του λύκου στην περιοχή είναι θετική εξέλιξη για την βιοποικιλότητα, όμως πρέπει να «συνοδεύεται από την ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλων συνθηκών συνύπαρξης με τις τοπικές κοινωνίες και τις παραγωγικές δραστηριότητες».

Αναλυτικά, η οργάνωση «Καλλιστώ» επισημαίνει:

«Η επανεμφάνιση του λύκου (Canis lupus) στην Πελοπόννησο, έπειτα από περίπου έναν αιώνα απουσίας, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τη βιοποικιλότητα και τη φυσική κληρονομιά της περιοχής. Η επιστροφή ενός μεγάλου θηρευτή στα οικοσυστήματα όπου ιστορικά αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο τους είναι μια θετική εξέλιξη για τη φύση, η οποία όμως συνοδεύεται από την ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλων συνθηκών συνύπαρξης με τις τοπικές κοινωνίες και τις παραγωγικές δραστηριότητες. Σημειώνεται πως ο λύκος στην περιοχή της Πελοποννήσου, σύμφωνα με την οδηγία 92/43 της Ε.Ε., ανήκει στο παράρτημα IV (4) με τα αυστηρά προστατευόμενα είδη.

Ο πρόσφατος εντοπισμός νεκρής νεαρής λύκαινας, η οποία σύμφωνα με την σχετική κτηνιατρική έκθεση θανατώθηκε με 8 πυροβολισμούς στην περιοχή της Αλαγονίας, στον Ταΰγετο, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό. Η παράνομη θανάτωση ενός προστατευόμενου είδους αποτελεί αποτρόπαιη πράξη, που υπονομεύει την προστασία της άγριας ζωής και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή.

Το περιστατικό αναδεικνύει, παράλληλα, την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης της παρουσίας του είδους, αλλά και έγκαιρης ενημέρωσης και ουσιαστικής υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών.

Η παρουσία του λύκου στην Πελοπόννησο έχει ήδη επιβεβαιωθεί από την επιστημονική ομάδα της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης ‘Καλλιστώ’. Στο πλαίσιο επιστημονικών εργασιών πεδίου τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2024, στην περιοχή της Αλαγονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της εποπτείας για τα είδη της οδηγίας 92/43, καταγράφηκε φωτογραφικά αγέλη εννέα λύκων, αποτελούμενη από τέσσερα ενήλικα και πέντε νεαρά άτομα, ενώ απεστάλη σχετικό υπόμνημα στην Δασική Υπηρεσία και το ΥΠΕΝ.

Η καταγραφή αυτή αποτέλεσε σημαντική ένδειξη επανεγκατάστασης του είδους στην περιοχή και ανέδειξε την ανάγκη συνέχισης της έρευνας.

Η επιστημονική καταγραφή και παρακολούθηση της παρουσίας του λύκου είναι πλέον απαραίτητη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν η εξάπλωση και η πληθυσμιακή κατάσταση του είδους στην Πελοπόννησο και να σχεδιαστούν κατάλληλες δράσεις προστασίας και διαχείρισης.

Παράλληλα, είναι αναγκαία η ενημέρωση και συνεργασία των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των αρμόδιων υπηρεσιών, των κτηνοτρόφων και των παραγωγών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την προστασία των κοπαδιών, όπως η χρήση κατάλληλα εκπαιδευμένων ποιμενικών σκύλων, ηλεκτροφόρων περιφράξεων και ασφαλών χώρων νυχτερινής φύλαξης. Εξίσου σημαντική είναι η οικονομική και τεχνική υποστήριξη των κτηνοτρόφων για την εφαρμογή αυτών των μέτρων, καθώς και η αποτελεσματική αντιμετώπιση και αποζημίωση των ζημιών.

Η προστασία του λύκου και η στήριξη της κτηνοτροφίας δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους. Η επιστροφή του εμβληματικού αυτού είδους στην Πελοπόννησο αποτελεί μια ευκαιρία για τη φύση, αλλά και μια ευθύνη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Με επιστημονική γνώση, έγκαιρη ενημέρωση, πρόληψη και ουσιαστική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, μπορούμε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής και στην Πελοπόννησο».