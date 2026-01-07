SOS για το νερό στο Ηράκλειο: «Στεγνώνει» το Φράγμα Αποσελέμη

Σοβαρός είναι ο κίνδυνος λειψυδρίας στο Ηράκλειο, καθώς το Φράγμα Αποσελέμη παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλά αποθέματα, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην «καρδιά» του χειμώνα.

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ προειδοποιεί ότι η υδροδότηση της πόλης μπορεί να διασφαλιστεί μόλις έως τα τέλη Φεβρουαρίου, εφόσον δεν υπάρξει σημαντική βελτίωση των καιρικών συνθηκών.



«Αν δεν βρέξει το νερό θα φτάσει οριακά μέχρι τέλη Φεβρουαρίου», δήλωσε ο Γιώργος Βουρεξάκης, εξηγώντας ότι στον ταμιευτήρα υπάρχουν 1.700.000 κυβικά μέτρα νερού, από τα οποία μόνο τα 700.000 είναι διαθέσιμα προς τους Δήμους της Ανατολικής Κρήτης.



Συμπλήρωσε, δε, σε δραματικούς τόνους: «Είναι δύσκολη η κατάσταση και θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα», υπενθυμίζοντας ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει ζητήσει από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να «ξεμπλοκάρουν» χρηματοδοτήσεις και εργαλεία για έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας.



Παράλληλα, ο Δήμος έχει υποβάλει αίτημα να ενταχθεί στο συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα για περιοχές με προβλήματα νερού. Σημαντικές θεωρούνται η αντικατάσταση των «γερασμένων» αγωγών Μαλίων και Τυλίσου, καθώς και ο σχεδιασμός για αφαλάτωση από τον Αλμυρό.



Όλα αυτά θα συζητηθούν την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου στο υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου ο δήμαρχος, Αλέξης Καλοκαιρινός, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα, Πέτρο Βαρελίδη.