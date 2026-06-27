Κηφισιά: Σωτήρια επέμβαση της Πυροσβεστικής για νεαρό που έπεσε σε ρέμα

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση που πραγματοποίησε η πυροσβεστική για την ανάσυρση τραυματισμένου ανήλικου που εγκλωβίστηκε σε ρέμα στην Κηφισιά.



Το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου ο νεαρός έπεσε μέσα στο ρέμα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μυρσίνης και Διονύσου στην Κηφισιά. Η πυροσβεστική που ειδοποιήθηκε έσπευσε άμεσα στο σημείο. Οι έμπειροι άνδρες της υπηρεσίας επιχείρησαν μέσα στο ρέμα και ανέσυραν τραυματισμένο τον ανήλικο τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να τον οδηγήσει στο νοσοκομείο.



Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες της πτώσης του νεαρού στο ρέμα!