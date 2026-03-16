Σωτήρης Χατζάκης: Σταματούσα τα Ι.Χ. και φώναζα «Παντρευόμαστε, δεν προλαβαίνουμε»

Ο Σωτήρης Χατζάκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» και εκμυστηρεύτηκε όλα όσα συνέβησαν την ημέρα που εκείνος και η αγαπημένη του, Πολυξένη Μυλωνά, είχαν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν τον πολιτικό τους γάμο τον Οκτώβριο του 2025, στο δημαρχείο Αθηνών και όλα πήγαν στραβά από την αρχή!

«Έχω παντρευτεί ένα υπέροχο πλάσμα, την Πολυξένη μου. Τη διεκδίκησα και άργησα λίγο, δηλαδή είναι όπως οι ταινίες με τον Αυλωνίτη και τον Ρίζο, το στρίβειν διά του αρραβώνος! Από το 2009 είμαστε μαζί, είχαμε γνωριστεί πιο πριν ακόμα, Θεσσαλονικιά αυτή, Πόντια. Είναι ηθοποιός 23 χρόνια, είναι χορεύτρια, χορογράφος και την αγάπησα πάρα πολύ.

Ήμουν εναντίον του γάμου γιατί φοβόμουν ότι όλο αυτό θα καταρρεύσει με τον γάμο και θα ξεραθεί και θα γίνει κέλυφος. Και λέω παιδί μου εδώ, μ’ αγαπάει τόσο πολύ, με φροντίζει, τη φροντίζω, προσεύχομαι γι’ αυτήν, προσεύχεται αυτή για μένα. Για ποιον λόγο να μην παντρευτούμε; Ξεκινήσαμε ένα πρωί, έφτιαξε μπιφτέκια, έφαγα, την πήγα στο κομμωτήριο, είπα: κορίτσια κάντε την γιατί έχει ένα γύρισμα όπου θα είναι νύφη!»

«Του είπα θα σου δώσω τα διπλά»

«Έβρεχε, έβρεχε, έβρεχε, σταμάτησε η βροχή, καλούμε ένα ταξί. Μου λέει η Πολυξένη: πήγαινε ντύσου από εκεί και εγώ θα ντυθώ στην κρεβατοκάμαρα, μην με δεις, και θα βάλω ένα πανωφόρι! Βάζει ένα πανωφόρι, καλούμε ένα ταξί. Αργούμε ενάμισι λεπτό να κατέβουμε και βλέπουμε έναν ταξιτζή απέναντι ο οποίος λέει: εσείς είστε, αργήσατεεε και φεύγει!

Αρχίζω τότε και σταματάω Ι.Χ. φωνάζοντας: παντρευόμαστε, σταματήστε γιατί δεν προλαβαίνουμε. Τελικά σταμάτησε ένα ταξί, του είπα ότι θα του δώσω τα διπλά και φτάσαμε στο Δημαρχείο τελευταία στιγμή. Είχα ετοιμάσει κι ένα αυτοσχέδιο ποίημα, το είπα και αυτό ήταν και γύρισα σπίτι… ελεύθερος».