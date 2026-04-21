Σωτήρης Καλυβάτσης: «Σκεφτόμουν να πάω στην Ικαρία και να ανοίξω ένα ταβερνάκι»

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στις σκέψεις που κάνει κατά καιρούς για να αλλάξει την καθημερινότητά του.

«Πολλές δουλειές, θα μπορούσα να κάνω, δεν έχω τέτοια θέματα. Θα μου άρεσε γενικά να κάνω καλά τους ανθρώπους... Όχι να γίνω νοσοκόμος, που έχω κάποιες γνώσεις…

Στην πανδημία, μιλούσα με φίλους στην Ικαρία, γιατί έχουμε κι εκεί συγγενείς… Και αυτό σκεφτόμουν! Να πάω εκεί και να ανοίξω ένα ταβερνάκι. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσει η Υρώ, γιατί κι αυτή είναι ένας άνθρωπος που της αρέσει και η φύση και φτιάχνει πράγματα με τα χέρια της» είπε αρχικά.

«Την Υρώ, τη γνώρισα το 2015. Ένιωσα ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Έχουμε κάποια θέματα που τα βρίσκουμε. Είναι πολύ ουσιαστικό να έχεις έναν άνθρωπο, μια σύντροφο ρε παιδί μου, που να ισορροπείς. Ήμουν πολύ τυχερός… Συνειδητά, είναι ίσως η μεγαλύτερη σχέση που έχω κάνει στη ζωή μου» είπε για την γυναίκα της ζωής του Υρώ Λούπη.