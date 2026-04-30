Σωτήρης Καλυβάτσης: «Τα μέλη των ΑΜΑΝ δεν έχουν πλέον καμία επαφή μεταξύ τους»

Για την παράσταση «Caveman» μίλησε ο Σωτήρης Καλυβάτσης και εξήγησε πως είναι η καλύτερη στιγμή του θεατρικά.

«Αισθάνομαι πολύ τυχερός για αυτό το κείμενο που ήρθε στα χέρια μου. Η αποδοχή του κόσμου είναι η βασική αμοιβή. Όμως, όταν συνάδελφοι και ιδιαίτερα κάποιος που έχει ενσαρκώσει αυτό τον ρόλο και με μεγάλη επιτυχία σου λέει όλα αυτά τα πράγματα και σου δίνει το χειροκρότημά του, είναι ένα ιδιαίτερο βραβείο» είπε στην εκπομπή «Buongiorno» που ήταν καλεσμένος.

Και συμπλήρωσε: «Τώρα πια δεν αμφισβητώ το ταλέντο μου. Με τα χρόνια πλέον «κουρδίζω» το μυαλό μου. Με τον δικό μου βηματισμό εξελίσσομαι, αυτό με ικανοποιεί και χαίρομαι».

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης αποκάλυψε ότι τα μέλη των ΑΜΑΝ δεν έχουν πλέον επαφές. «Να μεγαλώσουμε, να ωριμάσουμε και μπορεί να σκεφτούμε ένα reunion. Να είμαστε παππούδες» ανέφερε.