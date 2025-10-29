Σωτήρης Κοντούρης: Ο 20χρονος που έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα του BIG-5

Ο Σωτήρης Κοντούρης αποτελεί το next big thing του ελληνικού ποδοσφαίρου και ένα από τα τελευταία πρότζεκτ του Παναιτωλικού που έχει κάνει τους ανθρώπους του συλλόγου να πιστεύουν πως έχουν στα χέρια τους κάτι ξεχωριστό και που έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα στην ελληνική ποδοσφαιρική σκηνή. Ο 20χρονος μέσος, παιδί των ακαδημιών των «καναρινιών», έχει ήδη καταφέρει να εισχωρήσει στο βασικό ροτέισον του συλλόγου.

Πριν από μερικές ημέρες, ο διεθνής χαφ κατάφερε να γευτεί για πρώτη φορά τη χαρά του γκολ. Απέναντι στην Κηφισιά, με ένα φοβερό σουτ σχεδόν από το σημείο του κόρνερ, έστειλε την μπάλα στη γωνία της αντίπαλης εστίας, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τον Παναιτωλικό.

Η φετινή σεζόν βρίσκει τον Κοντούρη σε εντυπωσιακή φόρμα, με πέντε συμμετοχές στο πρωτάθλημα και τρεις στο Κύπελλο Ελλάδας, γεγονός που έχει ήδη κινήσει το ενδιαφέρον των ομάδων του ελληνικού Big-5. Παράλληλα, αποτελεί βασικό κομμάτι της Εθνικής Ελπίδων, έχοντας πρωταγωνιστήσει στην ιστορική νίκη επί της Γερμανίας (2-3) στα προκριματικά του Euro 2027. Ο νεαρός μέσος αποτελεί πλέον έναν από τους πιο υποσχόμενους παίκτες του ελληνικού ποδοσφαίρου με ένα όνομα που σίγουρα θα απασχολήσει τα μεταγραφικά σενάρια στο μέλλον.

Αυτή τη στιγμή, η χρηματιστηριακή αξία του Κοντούρη φτάνει τις 200.000 ευρώ, ωστόσο είναι δεδομένο πως ο Παναιτωλικός θα απαιτήσει ένα αρκετά μεγαλύτερο ποσό προκειμένου να πει το «ναι» για την παραχώρησή του, πόσω μάλλον σε μία ομάδα που ανήκει στο «Big-5».

Τον Μάρτιο του 2024 ο 20χρονος διεθνής μέσος είχε σκοράρει δύο φορές σε αναμέτρηση με την Κηφισιά στο Ζηρίνειο για το πρωτάθλημα Κ19 και τότε είχε δώσει τη νίκη στον Παναιτωλικό με 2-0. Το δεύτερο γκολ που είχε σημειώσει, μάλιστα θυμίζει πολύ αυτό που πέτυχε το Σάββατο (25/10), όπως επισημαίνει ο Παναιτωλικός στα κοινωνικά δίκτυα.

Ολα τα βλέμματα στραμμένα πάνω του

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, ο Κοντούρης τα πραγματοποίησε στην ακαδημία του Διονύση Τσάμη και, γύρω στα 13 του χρόνια, εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Παναιτωλικού. Καθώς μεγάλωνε, η φήμη του άρχισε να εξαπλώνεται και όλοι στον Παναιτωλικό γνώριζαν πως στα χέρια τους είχαν ένα ακατέργαστο διαμάντι.

Από τα πρώτα του βήματα αγωνιζόταν στη μεσαία γραμμή και ο ίδιος, μεγάλωνε έχοντας το βλέμμα του στραμμένο στον Σέρχιο Μπουσκέτς. Το είδωλό του. Σήμερα, παρακολουθεί όλους τους σύγχρονους χαφ του ποδοσφαίρου, προσπαθώντας καθημερινά να εξελίσσεται και να εμπλουτίζει το παιχνίδι του. Το καλοκαίρι του 2023 έκανε το μεγάλο άλμα. Προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Από τότε, η πορεία του είναι συνεχώς ανοδική.

Ο Σωτήρης Κοντούρης αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα νέα πρόσωπα του ελληνικού ποδοσφαίρου, που στα 20 του δείχνει έτοιμος να αφήσει ήδη το στίγμα του. Και ίσως κάποια μέρα, πέρα από τη φανέλα του Παναιτωλικού, της ομάδας που αγαπά από παιδί, να φορέσει και κάποια εκ των μεγάλων του ελληνικού πρωταθλήματος, οι οποίοι έχουν στραμμένες τις κεραίες τους στο Αγρίνιο.