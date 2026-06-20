Σωτήρης Τσόγκας: Ράγισε καρδιές η Μαίρη Ραζή στο τελευταίο «αντίο», στον σύντροφο της ζωής της

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του θεάτρου αποχαιρέτησαν το Σάββατο 21 Ιουνίου τον Σωτήρη Τσόγκα στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ζωγράφου. Ο αγαπημένος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του και στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Συγκλονιστική ήταν η παρουσία της συζύγου του, Μαίρης Ραζή, η οποία δεν κατάφερε να κρύψει τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε 42 ολόκληρα χρόνια ζωής. Εμφανώς καταβεβλημένη, βρέθηκε στο κοιμητήριο συνοδευόμενη από την κόρη τους, Κοραλλία Τσόγκα, η οποία στάθηκε διαρκώς στο πλευρό της προσπαθώντας να της δώσει δύναμη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η γνωστή ηθοποιός είχε συγκινήσει με την ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μία από τις τελευταίες κοινές φωτογραφίες τους. «Πάει ο Σωτήρης πάει! Όρθιος! Η τελευταία φωτογραφία μετά την τελευταία παράσταση πάνω στην σκηνή. Δεν το αντέχω», είχε γράψει, εκφράζοντας δημόσια τον πόνο της για τον ξαφνικό χαμό του συζύγου της.

Το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τσόγκα είπαν επίσης πολλοί φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον γνώρισαν μέσα από την πολυετή πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση.

Ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ζωγράφου ήταν ο Χάρης Ρώμας, ο Παύλος Ορκόπουλος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άννα Φόνσου, ο Βασίλης Χαλακατεβάκης, ο Περικλής Λιανός, η Ελένη Καρακάση, ο Κώστας Πρέκας, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου και ο Σταμάτης Μαλέλης.

Ο Σωτήρης Τσόγκας υπήρξε μία σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού θεάτρου, με πολυετή παρουσία ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και δάσκαλος υποκριτικής. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του σε θεατρικά σεμινάρια στη Γερμανία.

Στη διάρκεια της καριέρας του πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραστάσεις, συνεργαζόμενος με κορυφαίους θιάσους και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου, ενώ σκηνοθέτησε περισσότερα από 50 έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

Παράλληλα, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη διδασκαλία, διδάσκοντας υποκριτική σε δραματικές σχολές, εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε πολιτιστικά προγράμματα.

Για την προσφορά του στον πολιτισμό τιμήθηκε με σημαντικές διακρίσεις και βραβεία, ενώ το 2021 βραβεύτηκε από την Ακαδημία των Τεχνών για τη συνολική πολιτιστική του προσφορά.

Η παρουσία τόσων ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο επιβεβαίωσε την αγάπη, την εκτίμηση και τον σεβασμό που είχε κερδίσει ο Σωτήρης Τσόγκας όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη διαδρομή του στο θέατρο και την τηλεόραση, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα.