Σοβαρές καταγγελίες του Γκασπερίνι: «Πρώην διαιτητές μαθαίνουν στους παίκτες να κάνουν θέατρο»

Σε μία ασυνήθιστη και ιδιαίτερα αιχμηρή καταγγελία για το ιταλικό ποδόσφαιρο προχώρησε ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν σύλλογοι που απασχολούν πρώην διαιτητές με σκοπό να εκπαιδεύουν τους ποδοσφαιριστές τους στην τέχνη της… εξαπάτησης.

Η Ρόμα υποδέχεται το βράδυ της Δευτέρας (9/2, 21:45) την Κάλιαρι για την 24η αγωνιστική της Serie A, με στόχο τη νίκη που θα της επιτρέψει να εκμεταλλευτεί την ισοπαλία της Γιουβέντους με τη Λάτσιο (2-2) και να ανέβει στην τέταρτη θέση. Ωστόσο, πριν από τη σέντρα, την παράσταση έκλεψαν οι δηλώσεις του έμπειρου τεχνικού στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Γκασπερίνι έκανε λόγο για «παράξενα άτομα» που βρίσκονται πλέον εντός συλλόγων και προέρχονται από τον χώρο της διαιτησίας, τονίζοντας πως ο ρόλος τους είναι να καθοδηγούν τους παίκτες σε συμπεριφορές που στοχεύουν στην παραπλάνηση των διαιτητών.

«Οι ομάδες αρχίζουν να έχουν στις τάξεις τους άτομα από τον κόσμο της διαιτησίας, πρώην διαιτητές, που διδάσκουν στους ποδοσφαιριστές πώς να μένουν στο έδαφος μετά από ένα τάκλιν, πώς να περιμένουν να τελειώσει η φάση ή πώς να πέφτουν και να παραμένουν κάτω μετά από μία κεφαλιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής των «τζαλορόσι».