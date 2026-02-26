Σοβαρή καταγγελία Κυρανάκη: Έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης - «Ήθελαν νεκρούς στην επέτειο των Τεμπών»

«Καθαρή δολιοφθορά» καταγγέλλει ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Πέμπτης (26./2).

Μάλιστα, αναφερόμενος σε χθεσινό συμβάν σε σημείο του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης λίγο πριν τον σταθμό Πλατύ στην περιοχή της Κατερίνης, τόνισε πως «κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη».

«Εδώ είχαμε καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκε στην περιοχή εκεί, λίγο μετά τα Τέμπη. Για να προστατευθεί λοιπόν η τηλεδιοίκηση, μπήκε επικάλυψη από τσιμέντο, για να μην μπορούν ομάδες Ρομά να πηγαίνουν να κόβουν και να κλέβουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποκλείοντας ωστόσο ένα τέτοιο σενάριο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

«Πρόκειται για μια καθαρή δολιοφθορά εδώ από κάποιον που ήθελε νεκρούς 2 μέρες πριν την επέτειο των Τεμπών», ανέφερε ο υπουργός. «Πήγαν λοιπόν όποιοι πήγαν, έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια, τα οποία έχουν διπλή επικάλυψη και προστασία, και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος», υπογράμμισε.

Αποτέλεσμα της δολιοφθοράς, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν να «πέσει όλη η τηλεδιοίκηση» χθες το απόγευμα, γεγονός που προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στη λειτουργία του δικτύου.

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε, ωστόσο, ότι την ίδια ημέρα είχε εγκαινιαστεί η λειτουργία της πλατφόρμας railwaygov.gr, μέσω της οποία παρακολουθείται ανά πάσα στιγμή η πορεία των τρένων, ανεξαρτήτως συστήματος τηλεδιοίκησης.