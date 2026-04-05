Σε τεχνητό κώμα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου - Ταξιδεύει για Βουκουρέστι ο Ραζβάν μετά το ντέρμπι

Η κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς ο έμπειρος τεχνικός βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από σοβαρή επιδείνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες από ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, η απόφαση των γιατρών κρίθηκε απαραίτητη λόγω των έντονων καρδιακών προβλημάτων που παρουσίασε τις τελευταίες ημέρες.

Ο 80χρονος προπονητής της εθνικής Ρουμανίας είχε αρχικά υποστεί λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια προπόνησης. Η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά, καθώς ακολούθησε έμφραγμα και έντονες αρρυθμίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μόνο με φαρμακευτική αγωγή. Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσες παρεμβάσεις, πραγματοποιώντας τρεις ανανήψεις για να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ του τοποθετήθηκαν πέντε stent.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε γίνει και επέμβαση για την τοποθέτηση απινιδωτή, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιηθεί η καρδιακή λειτουργία. Ωστόσο, η συνολική εικόνα της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η διασωλήνωση και η πρόκληση τεχνητού κώματος, ώστε να δοθεί χρόνος στον οργανισμό του να ανταποκριθεί.

Την ίδια ώρα, ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, προπονητής του ΠΑΟΚ, αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στο Βουκουρέστι. Παρά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και το σημαντικό ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό (5/4,19:00), προτεραιότητά του είναι να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του το συντομότερο δυνατό.

Το ταξίδι του έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Οι στιγμές είναι δύσκολες για την οικογένεια, με τον Ραζβάν να σπεύδει να στηρίξει τους δικούς του ανθρώπους σε μια κρίσιμη περίοδο.

Η πορεία της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ η αγωνία παραμένει μεγάλη για την εξέλιξη της κατάστασής του.