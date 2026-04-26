Σοβαρό τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο - Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης

Σοβαρό τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο έχει οδηγήσει έναν 21χρονο Βρετανό στρατιώτη σε τεχνητό κώμα, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση τα ξημερώματα της 15ης Απριλίου. Ο νεαρός, που βρισκόταν για διακοπές στο νησί μαζί με τη 20χρονη σύντροφό του, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος που είχε ενοικιάσει, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με μεγάλη ταχύτητα σε στύλο, σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, η κοπέλα άκουσε δυνατό θόρυβο στον δρόμο και όταν δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του, βγήκε να τον αναζητήσει. Η εικόνα που αντίκρισε ήταν σοκαριστική: η γουρούνα αναποδογυρισμένη και ο 21χρονος αιμόφυρτος και αναίσθητος δίπλα της. Με δυσκολία στην αναπνοή και χωρίς ανταπόκριση, μετακινήθηκε σε θέση ανάνηψης μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο λίγα λεπτά αργότερα.

Όπως αναφέρει η «Δημοκρατική», ο νεαρός υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όμως η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε τόσο κρίσιμη ώστε να απαιτηθεί αεροδιακομιδή στην Κρήτη, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε τεχνητό κώμα. Οι γιατροί αναμένεται να επιχειρήσουν σταδιακά την αφύπνισή του, με την οικογένειά του να εκφράζει φόβους για την πορεία της αποκατάστασης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η 20χρονη σύντροφός του κατά τη νοσηλεία του στη Ρόδο, καθώς, όπως υποστηρίζει, χρειάστηκε να περιμένει περίπου 13 ώρες μέχρι να λάβει ενημέρωση, ενώ για τη μετάφραση των εγγράφων απευθύνθηκε στη βρετανική πρεσβεία. Παράλληλα, το γεγονός ότι το ζευγάρι δεν διέθετε ταξιδιωτική ασφάλιση που να καλύπτει ατυχήματα με γουρούνες οδήγησε στη δημιουργία διαδικτυακής καμπάνιας οικονομικής ενίσχυσης, μέσω της οποίας έχουν ήδη συγκεντρωθεί πάνω από 22.500 λίρες.

Το περιστατικό έχει απασχολήσει έντονα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, με εκτενή ρεπορτάζ να δημοσιεύονται σε BBC, AOL, GB News, Yahoo News και άλλα μεγάλα δίκτυα. Τα δημοσιεύματα συνεχίζονται μέχρι και τις 20 Απριλίου, με το ενδιαφέρον στη Βρετανία να παραμένει υψηλό καθώς η υπόθεση εξελίσσεται.