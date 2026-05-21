Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά: 75χρονος επιτέθηκε στον 87χρονο θείο του

Ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου στους Λάκκους Κυδωνίας στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος βρίσκεται ένας 75χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε τον 87χρονο θείο και γείτονά του, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν στην κατοχή του ένα δίκκανο και ένα πιστόλι, χωρίς άδεια.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο 87χρονος εκτελούσε κάποιες εργασίες με ένα σφυρί στην αυλή του στο χωριό Λάκκοι και ο 75χρονος παραπονέθηκε έντονα για τον θόρυβο. Ακολούθησε φραστικό επεισόδιο που κατέληξε σε επίθεση σε βάρος του 87χρονου, τον οποίο ο ανιψιός του έσπρωξε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο χέρι και τον θώρακα ενώ σύμφωνα με την μαρτυρία του παθόντα, συνέχισε να τον κλωτσάει ακόμα και όταν ήταν πεσμένος στην αυλή του σπιτιού του.

Ο 75χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία αλλά η υπόθεση αναβαθμίστηκε σε κακούργημα μετά τον εντοπισμό των όπλων σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του ενώ ο ίδιος πρόκειται να απολογηθεί την Παρασκευή 21 Μαΐου.