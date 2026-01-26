Σοβαρό επεισόδιο σε αγώνα μπάσκετ στο Άργος: Πέταξε μεταλλικό κιγκλίδωμα μέσα στο γήπεδο

Στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού προχώρησαν χθες το απόγευμα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους – Μυκηνών, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ σε τοπική κοινότητα του δήμου Άργους – Μυκηνών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος, ως φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας, πέταξε εντός του αγωνιστικού χώρου προστατευτικό μεταλλικό κιγκλίδωμα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια αθλητών και παραγόντων. Στη συνέχεια, κινήθηκε απειλητικά προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, μαζί με άλλους αγνώστους φιλάθλους, προκαλώντας ένταση και αναστάτωση στον αγώνα.

