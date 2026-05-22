Σοβαρό τροχαίο στην Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου: Νεκρός 56χρονος μετά τη σφοδρή σύγκρουση τριών οχημάτων

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί, κοντά στη συμβολή με την οδό Αλκυονίδων, όταν τρία ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα. Ο ένας από τους τραυματίες, ηλικίας 56 ετών, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα