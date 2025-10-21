Σοβαρό τροχαίο στη Ρόδο: Αυτοκίνητο περνά με κόκκινο και καρφώνεται σε άλλο που κινούνταν νόμιμα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10) στη Ρόδο όταν αυτοκίνητο παραβίασε κόκκινο φανάρι με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα άλλο που που κινούνταν νόμιμα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, από κάμερα λεωφορείου που κατέγραψε το ατύχημα, ο οδηγός του ασημένιου αυτοκινήτου έχει αναπτύξει ταχύτητα και περνάει με κόκκινο πιθανώς χωρίς να το έχει αντιληφθεί με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε ένα άλλο όχημα που είχε βγει κανονικά στον δρόμο.

Ευτυχώς, η σύγκρουση δεν ήταν πλαγιομετωπική, αφού το μαύρο αυτοκίνητο είχε προλάβει να στρίψει. Εκτός από τις υλικές ζημιές αναφέρθηκαν και μικροτραυματισμοί.