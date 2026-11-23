Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Κυριακής (22/11) στη συμβολή των οδών Ιασωνίδου και Εγνατίας, όταν ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο προκαλώντας ζημιές ενώ ευτυχώς, από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του thestival.gr, το σημαντικότερο ζήτημα ήταν πως το ασθενοφόρο μετέφερε ένα βρέφος και τη μητέρα του από την Κατερίνη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς το παιδί είχε καταπιεί ξένο σώμα και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του.

Μετά το τροχαίο, στο σημείο έσπευσε δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη μητέρα και το βρέφος και ολοκλήρωσε τη μεταφορά τους στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.