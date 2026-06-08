Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: ΙΧ παρέσυρε 15χρονη - Συνελήφθη ο οδηγός, στο νοσοκομείο η ανήλικη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/6) στη Θεσσαλονίκη στο 21ο χιλιόμετρο της οδού Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, όταν μία 15χρονη παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα υπό συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Τότε, για λόγους που παραμένουν υπό διερεύνηση, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος.

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην 15χρονη. Η ανήλικη διακομίστηκε εσπευσμένα στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ υποβλήθηκε σε αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του ατυχήματος.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.