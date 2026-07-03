Σοβαρό τροχαίο στη Ζάκυνθο: Διασωληνωμένος τουρίστας μετά από σύγκρουση γουρούνας με λεωφορείο

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή (3/7) στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, τετράτροχο όχημα τύπου γουρούνα συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γουρούνα φέρεται να εξήλθε από κάθετο δρόμο και να συγκρούστηκε με το λεωφορείο, το οποίο κινούνταν επί της κεντρικής οδού και είχε προτεραιότητα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο νεαροί τουρίστες που επέβαιναν στο τετράτροχο όχημα. Ο ένας υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διασωληνώθηκε, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του imerazante.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους διακόμισε στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.