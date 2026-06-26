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Σοβαρό τροχαίο στην ΕΟ Κορίνθου - Τριπόλεως με 4 Ι.Χ - Ενεπλάκη ασθενοφόρο

Η καραμπόλα έγινε κοντά στα διόδια Σπαθοβουνίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβαινόντων και μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία προς Αθήνα.

φωτο: INTIME
φωτο: INTIME
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, κοντά στον σταθμό διοδίων Σπαθοβουνίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ατύχημα ενεπλάκησαν τέσσερα επιβατικά αυτοκίνητα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Από τη σύγκρουση αναφέρθηκαν τραυματισμοί, με τους τραυματίες να παραλαμβάνονται από πληρώματα του ΕΚΑΒ και να μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

φωτο: KORINTHOS TV
φωτο: KORINTHOS TV

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού, παροχής βοήθειας στους τραυματίες και αποκατάστασης της κυκλοφορίας σύμφωνα με το KORINTHOST.

φωτο: INTIME
φωτο: INTIME

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα διεξάγεται με σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς τα συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και την ασφαλή διέλευση των οδηγών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

φωτο: KORINTHOS TV
φωτο: KORINTHOS TV

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Ελλάδα Τροχαίο Local News Καραμπόλα Εθνικές Οδοί Κορινθία Τρίπολη

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