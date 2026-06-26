Σοβαρό τροχαίο στην ΕΟ Κορίνθου - Τριπόλεως με 4 Ι.Χ - Ενεπλάκη ασθενοφόρο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, κοντά στον σταθμό διοδίων Σπαθοβουνίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ατύχημα ενεπλάκησαν τέσσερα επιβατικά αυτοκίνητα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Από τη σύγκρουση αναφέρθηκαν τραυματισμοί, με τους τραυματίες να παραλαμβάνονται από πληρώματα του ΕΚΑΒ και να μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

φωτο: KORINTHOS TV

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού, παροχής βοήθειας στους τραυματίες και αποκατάστασης της κυκλοφορίας σύμφωνα με το KORINTHOST.

φωτο: INTIME

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα διεξάγεται με σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς τα συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και την ασφαλή διέλευση των οδηγών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.