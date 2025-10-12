Ελλάδα Καστοριά Τροχαίο Local News

Σοβαρό τροχαίο στην Καστοριά - Ποδηλάτης εκτοξεύτηκε πολλά μέτρα μακριά

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με τον ποδηλάτη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ.αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής 12 Οκτωβρίου στην περιοχή της Γυρολιμνιάς στην Καστοριά.

Το ατύχημα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, συνέβη στην οδό Μαυριωτίσσης, στο τμήμα του δρόμου που οδηγεί προς την πλαζ της πόλης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και χτύπησε τον ποδηλάτη που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση.

Ο ποδηλάτης εκτοξεύτηκε


Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο ποδηλάτης να εκτοξευθεί αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο της πρόσκρουσης. Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία ποδηλάτη, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για να του παρασχεθούν οι κατάλληλες ιατρικές φροντίδες.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Καστοριάς για να ερευνήσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

