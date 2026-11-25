Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό που συνδέει το Φισκάρδο με την Άσσο στην Κεφαλονιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο ανήλικοι εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Από το περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του inkefalonia.gr.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο εκτός Κεφαλονιάς, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη νοσηλεία.