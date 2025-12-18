Σοβαρό τροχαίο στην Παιανία: Συγκρούστηκαν δυο ΙΧ - Τούμπαρε το ένα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου στην οδό Αγίας Τριάδος στην Παιανία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν συγκρουστεί δύο ΙΧ αυτοκίνητα εκ των οποίων το ένα έχει ανατραπεί επί του οδοστρώματος.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Τροχαίας και ΕΚΑΒ, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι ο οδηγός του συγκεκριμένου ΙΧ αυτοκινήτου έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Μάλιστα, στο σημείο διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας.