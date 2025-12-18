Ελλάδα Τροχαίο Παιανία Τροχαία (Η)

Σοβαρό τροχαίο στην Παιανία: Συγκρούστηκαν δυο ΙΧ - Τούμπαρε το ένα

Στο σημείο έχουν σπεύσει τόσο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όσο και κλιμάκιο της Τροχαίας.

Eurokinissi
Κώστας Παπαδόπουλος

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου στην οδό Αγίας Τριάδος στην Παιανία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν συγκρουστεί δύο ΙΧ αυτοκίνητα εκ των οποίων το ένα έχει ανατραπεί επί του οδοστρώματος.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Τροχαίας και ΕΚΑΒ, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι ο οδηγός του συγκεκριμένου ΙΧ αυτοκινήτου έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Μάλιστα, στο σημείο διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας.

