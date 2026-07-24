Ελλάδα Local News Πάτρα Τροχαίο Τραυματισμός Μοτοσικλέτα

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Στη ΜΕΘ δικυκλιστής μετά από σφοδρή σύγκρουση με Ι.Χ.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εκτινάχθηκε στον αέρα μετά τη σύγκρουση, προσέκρουσε στο αυτοκίνητο και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Tempo24
Tempo24
Βασίλης Λαδιάς avatar
Βασίλης Λαδιάς

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας δικυκλιστής σε τροχαίο που σημειώθηκε αργά το βράδυ στην Πάτρα , στη διασταύρωση της Ακτής Δυμαίων με την οδό Γλαύκου.

Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να εκτιναχθεί από το όχημά του, να πέσει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου και στη συνέχεια να βρεθεί στο οδόστρωμα, τραυματισμένος σοβαρά, σύμφωνα με το Tempo24.

Tempo24
Tempo24

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία, η οποία διενεργεί προανάκριση.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Local News Πάτρα Τροχαίο Τραυματισμός Μοτοσικλέτα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader