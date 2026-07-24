Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Στη ΜΕΘ δικυκλιστής μετά από σφοδρή σύγκρουση με Ι.Χ.

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας δικυκλιστής σε τροχαίο που σημειώθηκε αργά το βράδυ στην Πάτρα , στη διασταύρωση της Ακτής Δυμαίων με την οδό Γλαύκου.

Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να εκτιναχθεί από το όχημά του, να πέσει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου και στη συνέχεια να βρεθεί στο οδόστρωμα, τραυματισμένος σοβαρά, σύμφωνα με το Tempo24.

Tempo24

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία, η οποία διενεργεί προανάκριση.