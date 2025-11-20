Τροχαίο στο Γαλάτσι: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ και ήρθε... τούμπα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Γαλάτσι την Τετάρτη (19/11) όταν κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να ντελαπάρει.

Συγκεκριμένα, ο δεξιός τροχός φέρεται να προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα που ως συνέπεια είχε το αυτοκίνητο να αναποδογυρίσει. Ο οδηγός αναφέρεται πως έφερε μονάχα μικρές γρατζουνιές ενώ μάλιστα κατάφερε να βγει μόνος του και να ανέβει και στο ασθενοφόρο που βρέθηκε στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός φέρεται να κρατούσε το κινητό του ενώ σημειώνεται ότι με τη συγκεκριμένη παράβαση με βάση τον νέο ΚΟΚ, το πρόστιμο ανέρχεται στα 350 ευρώ και 30 ημέρες αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας, ωστόσο αν προκληθεί ατύχημα από τη χρήση κινητού την ώρα της οδήγησης όπως σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για τέσσερα χρόνια.