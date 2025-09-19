Σοβαρό τροχαίο και χάος στον Κηφισό: ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης
Το περιστατικό έγινε στην κάθοδο, στο ύψος της γέφυρας της Ιεράς Οδού.
Update: 12:23
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής (19/9), στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της γέφυρας της Ιεράς Οδού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός της μοτοσικλέτας.
Από τη σύγκρουση, η κατάσταση σε μια από τις πιο κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες είναι χαοτική με τις εικόνες από τον Κηφισό να δείχνουν χαρακτηριστικά την συμφόρηση που έχει δημιουργηθεί στο ρεύμα προς Πειραιά.