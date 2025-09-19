Ελλάδα Τροχαίο Κηφισός Μοτοσικλέτα Τραυματισμός

Σοβαρό τροχαίο και χάος στον Κηφισό: ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης

Το περιστατικό έγινε στην κάθοδο, στο ύψος της γέφυρας της Ιεράς Οδού.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 12:23

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής (19/9), στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της γέφυρας της Ιεράς Οδού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Από τη σύγκρουση, η κατάσταση σε μια από τις πιο κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες είναι χαοτική με τις εικόνες από τον Κηφισό να δείχνουν χαρακτηριστικά την συμφόρηση που έχει δημιουργηθεί στο ρεύμα προς Πειραιά.

Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Τροχαίο Κηφισός Μοτοσικλέτα Τραυματισμός

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader