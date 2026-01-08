Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό από το τροχαίο με τα δύο φορτηγά - Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί

Σοβαρό τροχαίο ανάμεσα σε δύο φορτηγά σημειώθηκε κατά τις 05:30 το πρωί της Πέμπτης (8/1) στη λεωφόρο Κηφισού.

Το περιστατικό έγινε όταν υπό άγνωστες συνθήκες φορτηγό, που βρισκόταν στο ρεύμα προς Λαμία, έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο φορτηγό, στο ύψος του River West.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Οι δύο οδηγοί έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ενώ τα φορτηγά έχουν ακινητοποιηθεί, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Μετά δυσκολίας διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων από την αριστερά λωρίδα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα αλλά και γερανοί για να απομακρύνουν τα φορτηγά.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr