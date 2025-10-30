Ελλάδα Τροχαίο Λεωφορεία παράσυρση Ηλικιωμένοι Πειραιάς

Σοβαρό τροχαίο στον Πειραιά: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη που προσπαθούσε να επιβιβαστεί

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση.

(Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi)
Κώστας Παπαδόπουλος

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε γύρω στις 16:15 το απόγευμα της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λεωφορείο της ΟΣΥ που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 049 παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά μια 72χρονη γυναίκα, τη στιγμή που εκείνη προσπαθούσε να επιβιβαστεί στο όχημα.

