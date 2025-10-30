Σοβαρό τροχαίο στον Πειραιά: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη που προσπαθούσε να επιβιβαστεί

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε γύρω στις 16:15 το απόγευμα της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λεωφορείο της ΟΣΥ που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 049 παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά μια 72χρονη γυναίκα, τη στιγμή που εκείνη προσπαθούσε να επιβιβαστεί στο όχημα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση.