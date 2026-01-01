Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από πυροβολισμό σε χωριό του Δήμου Ζηρού
Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 16χρονος από πυροβολισμό σε χωριό του Δήμου Ζηρού στην Ήπειρο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές από το περιστατικό, ο 16χρονος βρισκόταν στην αυλή κατοικίας και κυνηγούσε πουλιά.
Κάτω από άγνωστες συνθήκες το όπλο εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του. Κατά άλλες πληροφορίες ο ανήλικος γλίστρησε και έπεσε και κατά την πτώση αυτή υπήρξε η εκπυρσοκρότηση του κυνηγετικού όπλου.
Άμεσα διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας όπου διασωληνώθηκε και αναμένεται να διακομισθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πιθανότητα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπως αναφέρει το epiruspost.
Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το σοβαρό περιστατικό, ενώ είναι άγνωστο μέχρι στιγμής ποιος είναι ο κάτοχος του όπλου.