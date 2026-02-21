Σοβαρός τραυματισμός στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Λεπίδα από πατίνι χτύπησε πρόσωπο αθλήτριας

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που διεξάγονται στην Ιταλία. Η Πολωνή πατινέρ ταχύτητας Kamila Sellier βρέθηκε στο έδαφος και λίγο έλειψε να χάσει το μάτι της από διερχόμενη αντίπαλο, που γλίστρησε και τη χτύπησε κατά λάθος στο πρόσωπο με τη λεπίδα από το πατίνι της.

Το σοβαρό ατύχημα συνέβη στον τελευταίο προημιτελικό του αγωνίσματος πατινάζ ταχύτητας στα 1.500 μέτρα short track. Το χτύπημα ήταν σφοδρό και τα πλάνα αργής κίνησης από τη σύγκρουση αποκαλύπτουν πόσο οριακή ήταν η στιγμή: αν η λεπίδα έβρισκε το πρόσωπο της Sellier λίγα χιλιοστά πιο δεξιά, θα μπορούσε να υποστεί τύφλωση.

Πως έγινε το ατύχημα

Η άτυχη 25χρονη επιχείρησε να προσπεράσει την ίδια στιγμή που η Αμερικανίδα Kristen Santos-Griswold έκανε κι αυτή κίνηση για να φύγει με φόρα μπροστά. Όλα αυτά, ενώ η Ιταλίδα Arianna Fontana προπορευόταν για λίγα μόλις χιλιοστά.

Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, οι τρεις αθλήτριες βρέθηκαν στο ίδιο σημείο, συγκρούστηκαν και έχασαν την ισορροπία τους, γλιστρώντας στον πάγο. Κατά τη διάρκεια της πτώσης, μία λεπίδα από πατίνι χτύπησε τη Sellier στο πρόσωπο.

Ο αγώνας διεκόπη και οι γιατροί έτρεξαν στον αγωνιστικό χώρο για να παράσχουν στην Πολωνή τις πρώτες βοήθειες. Η 25χρονη μεταφέρθηκε, έπειτα στο νοσοκομείο, για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού της, αλλά και για να διαγνωστεί η κατάσταση της υγείας της.

Στο μάγουλο το χτύπημα - Έντονο οίδημα

Ο επικεφαλής της πολωνικής αποστολής, Κόνραντ Νιεντζβιέτσκι ανέφερε πως το τραύμα εντοπίζεται στο μάγουλο, το οποίο έχει συρραφεί ήδη από τους γιατρούς. Ωστόσο, η Sellier έχει υποστεί έντονο οίδημα.

«Το μάγουλο έχει υποστεί βαθύ τραυματισμό και έχουν γίνει ράμματα. Πιθανότατα υπάρχει και κάκωση στο ζυγωματικό, ίσως και κάταγμα, καθώς το πρήξιμο είναι πολύ έντονο. Το μάτι είναι πολύ πρησμένο και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι η λεπίδα δεν μπήκε πιο βαθιά», υπογράμμισε στην ενημέρωσή του.

Η 25χρονη αθλήτρια δεν έχασε τις αισθήσεις της και αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο σήκωσε τα χέρια της στο κοινό, στέλνοντας μήνυμα στους θεατές πως είναι καλά.

Αποκλεισμός για τις αθλήτριες που συγκρούστηκαν

Οι διαιτητές εξέτασαν το σοβαρό περιστατικό και αποφάσισαν τον αποκλεισμό τόσο της Sellier, όσο και της Santos-Griswold, καθώς συμπέραναν πως η προσπάθεια για να προσπεράσουν έγινε καθυστερημένα και παραβίαζε τους κανονισμούς του αθλήματος.

Το πολύ σοβαρό συμβάν έφερε εκ νέου στο επίκεντρο την αυξημένη επικινδυνότητα του αγωνίσματος short track, των αγώνων ταχύτητας, δηλαδή σε μικρή πίστα. Πρόκειται για ένα άθλημα, στο οποίο οι αποστάσεις εκμηδενίζονται, οι αθλήτριες και οι αθλητές κινούνται με αστραπιαία ταχύτητα και δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη.

Reports are at the Polish speed skater athlete, Kamila Sellier has a facial fracture after her fall but her eye itself appears to have been spared serious damage, and she’s conscious.

This was a scary moment in short-track speed skating, where high speeds and close contact make… pic.twitter.com/mnbm4CaOF7 — Still Searching (@still_seari7i1) February 21, 2026

Για λίγα εκατοστά δεν έχασε το μάτι της

Τα πλάνα του τηλεοπτικού φακού της μετάδοσης είναι ενδεικτικά της σοβαρότητας του ατυχήματος, αλλά και της σκληρής πραγματικότητας στο αγώνισμα: Μία ελάχιστη διαφορά εκατοστών μπορεί να χωρίσει ένα σοβαρό τραυματισμό από μία μόνιμη βλάβη. Αν η λεπίδα συναντούσε λίγα εκατοστά πιο μέσα το πρόσωπό της, η Sellier κατά πάσα πιθανότητα θα έχανε το μάτι της.

Η κατάσταση της 25χρονης πατινέρ παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο της πολωνικής αποστολής στους Αγώνες και σύσσωμη η αποστολή αναμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων, για να διαπιστωθεί πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός.