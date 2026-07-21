Σούδα: Νέο βίντεο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων - Επιβάτης κατέγραψε τη στιγμή του ατυχήματος

Νέο βίντεο από τη σύγκρουση που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) ανάμεσα στο επιβατηγό οχηματαγωγό ΕΛΥΡΟΣ και το RoRo Cargo Iosif K., στο λιμάνι της Σούδας στην Κρήτη, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Από το ατύχημα δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός σε κανένα από τα δύο πλοία, ενώ δεν σημειώθηκε ούτε θαλάσσια ρύπανση. Οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι μόνο υλικές.

Στο βίντεο, το οποίο δημοσιεύει το Mega και καταγράφηκε από επιβάτη του RoRo Cargo Iosif K., φαίνεται το επιβατηγό οχηματαγωγό ΕΛΥΡΟΣ να προσκρούει στο άλλο πλοίο, ενώ ακούγεται ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Την ίδια στιγμή, ηχούν και οι σειρήνες των δύο πλοίων.

Ένα ακόμη βίντεο καταγράφει τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση, όταν τα δύο πλοία πλησιάζουν σε απόσταση αναπνοής, χωρίς τελικά να καταφέρουν να αποφύγουν την πρόσκρουση.

Στο ΕΛΥΡΟΣ, το οποίο εκείνη την ώρα απέπλευσε από το λιμάνι προκειμένου να εκτελέσει το ημερήσιο δρομολόγιό του προς τον Πειραιά, επέβαιναν συνολικά 218 επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Το πλοίο μετέφερε επίσης 32 ΙΧ αυτοκίνητα και 74 φορτηγά.

Την ίδια ώρα, το Iosif K., το οποίο μετέφερε 84 φορτηγά γεμάτα με καύσιμα, πραγματοποιούσε μανούβρα προκειμένου να δέσει στο λιμάνι της Σούδας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο φέρεται να είχε δώσει σήμα κατάπλου περίπου μισή ώρα πριν φτάσει στο λιμάνι.

Η απουσία συστήματος ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, στο σημείο όπου σημειώθηκε η σύγκρουση δεν υπάρχουν τα ειδικά σημάδια που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της θέσης των πλοίων και υπάρχουν σε άλλα λιμάνια, όπως αυτό του Πειραιά.

Πρόκειται για το λεγόμενο VTCS (Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας), το οποίο συμβάλλει στην παρακολούθηση και τον συντονισμό της κίνησης των πλοίων.

Έτσι, στην περίπτωση του λιμανιού της Σούδας, τα πλοία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ασυρμάτου.

Οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και τα πιθανά σενάρια για το αν και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί το ατύχημα.

Για το περιστατικό και τη δυνατότητα αποφυγής της σύγκρουσης μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, αναφερόμενος στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι ελιγμοί των δύο πλοίων.