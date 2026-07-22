Σούδα: Συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των πλοίων – «Είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και τα διαθέσιμα οπτικοακουστικά στοιχεία να βρίσκονται στο επίκεντρο της προανάκρισης.

Λιμενικοί που βρίσκονταν στην προβλήτα υποστηρίζουν ότι είχαν αντιληφθεί τον κίνδυνο και είχαν απευθύνει επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς τα δύο πλοία, τόσο μέσω ασυρμάτου VHF όσο και με ηχητικά και φωτεινά σήματα από περιπολικό του Λιμενικού. Παρά τις ειδοποιήσεις, η σύγκρουση δεν αποφεύχθηκε, σύμφωνα με το zarpa news.gr.

Το φορτίο του «Ιωσήφ Κ.» προκαλεί προβληματισμό

Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες, καθώς το οχηματαγωγό «Ιωσήφ Κ.» μετέφερε 65 φορτηγά και 18 Ι.Χ., ενώ μέρος του φορτίου περιλάμβανε εύφλεκτα υλικά, όπως πίσσα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο μεταφοράς καυσίμων, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Καταθέσεις από τους πλοιάρχους και τους λιμενικούς

Στο πλαίσιο της έρευνας, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων βρέθηκε ο Β' Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Υποστράτηγος Ευστράτιος Δρακούλης, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη με τον περιφερειακό διοικητή Κρήτης, τον λιμενάρχη Χανίων και στελέχη της υπηρεσίας.

Κατάθεση έδωσε ο πλοίαρχος του «Έλυρος», ενώ είχε προηγηθεί εκείνη του πλοιάρχου του «Ιωσήφ Κ.». Παράλληλα, αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν και οι λιμενικοί που βρίσκονταν σε υπηρεσία την ώρα του ατυχήματος.

Πώς έγινε η σύγκρουση

Από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Έλυρος» είχε ξεκινήσει την έξοδό του από το λιμάνι με χαμηλή ταχύτητα για το προγραμματισμένο δρομολόγιό του, την ώρα που το «Ιωσήφ Κ.» πραγματοποιούσε ελιγμούς εισόδου για να δέσει.

Η χαμηλή ταχύτητα των δύο πλοίων φαίνεται πως περιόρισε τις ζημιές και απέτρεψε ένα πολύ σοβαρότερο ατύχημα, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων προχώρησε και στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.