Σουηδή υπουργός φέρνει το 3 μηνών μωρό της σε συνεδρίαση - Πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ

Οι υπουργοί των κυβερνήσεων της ΕΕ, που συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη 25 Ιουνίου για μια μακρά ημέρα συζητήσεων σχετικά με τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, εξεπλάγησαν όταν είδαν έναν πολύ μικρό «συμμετέχοντα» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: ένα μωρό τριών μηνών.

Η Σουηδή υπουργός Κλίματος, Ρομίνα Πουρμοχτάρι, έφερε τον γιο της, Άνταμ, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, για να αναδείξει τα οφέλη των πολιτικών γονικής άδειας που δεν αναγκάζουν τις γυναίκες να επιλέξουν μεταξύ εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων.

«Ήθελα να δείξω με το παράδειγμά μου ότι δεν είναι απαραίτητο να κάνεις αυτή την επιλογή. Κάτι που, φυσικά, απαιτεί επίσης να έχεις έναν σύντροφο με σύγχρονες απόψεις και πρόθυμο να με συνοδεύσει», δήλωσε η Πουρμοχτάρι στο Reuters.

Ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που ένα μωρό «συμμετείχε» σε συνεδρίαση υπουργών της ΕΕ.

Η 30χρονη Πουρμοχτάρι ήταν η νεότερη υπουργός στην ιστορία της Σουηδίας όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της το 2022. Μόλις επέστρεψε από τη γονική άδεια, ενώ ο σύζυγός της βρίσκεται σε άδεια μέχρι τις εκλογές της Σουηδίας τον Σεπτέμβριο και ταξίδεψε μαζί της στο Λουξεμβούργο για να φροντίσει τον Άνταμ.

Οι «μήνες του μπαμπά»

Η Σουηδία διαθέτει μία από τις πιο γενναιόδωρες πολιτικές γονικής άδειας στον κόσμο, η οποία χρηματοδοτείται από το σύστημα υψηλής φορολογίας της χώρας, κάτι που έχει εξελιχθεί σε πολιτικό σημείο τριβής στην προεκλογική εκστρατεία.

Οι γονείς λαμβάνουν συνολικά περίπου 16 μήνες αμειβόμενης άδειας. Από αυτούς, 90 ημέρες προορίζονται για κάθε γονέα ξεχωριστά και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν στον άλλον. Εάν ένας γονέας δεν αξιοποιήσει το μερίδιό του, αυτές οι ημέρες χάνονται.

Αυτές οι μη μεταβιβάσιμες περίοδοι - που συχνά αποκαλούνται «μήνες του μπαμπά» - θεσπίστηκαν για να ενθαρρύνουν τους πατέρες να περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους.

Η Πουρμοχτάρι αποδίδει σε αυτή την πολιτική, καθώς και στη στήριξη από την ομάδα της, το γεγονός ότι έχει καταστεί «πολύ λιγότερο αμφιλεγόμενο» για τον σύζυγό της να φροντίζει τον Άνταμ ενώ εκείνη εργάζεται.

Είπε ότι οι πολιτικές στήριξης δεν είναι απλώς θέμα δαπάνης φορολογικών εσόδων για μακρύτερες περιόδους άδειας και προέτρεψε τις κυβερνήσεις να εξετάσουν επίσης πιο ευέλικτους κανόνες σχετικά με την κατανομή της άδειας μεταξύ των γονέων και την προσιτή παιδική φροντίδα.

Ο Κριστόφ Μπολέστα, αναπληρωτής υπουργός Κλίματος της Πολωνίας, δήλωσε ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με τον ερχομό ενός μωρού σε μια πολιτική συνάντηση. «Νομίζω ότι είναι υπέροχο», δήλωσε στο Reuters. «Δεν είναι μειονέκτημα, είναι απλώς μέρος της ζωής».

