Καρκίνος: Η φυσική ουσία του μπρόκολου «ξυπνά» την άμυνα απέναντι στους όγκους

Το μπρόκολο εδώ και χρόνια θεωρείται ένα από τα λαχανικά που συνδέονται με καλύτερη υγεία, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και άλλες προστατευτικές ουσίες. Τώρα, μια νέα επιστημονική ανασκόπηση εξετάζει πιο συγκεκριμένα έναν από τους βασικούς «πρωταγωνιστές» του μπρόκολου: τη σουλφοραφάνη, μια φυσική ένωση που φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα καρκινικά κύτταρα.

Η μελέτη, η οποία συγκέντρωσε και αξιολόγησε προηγούμενες έρευνες, δείχνει ότι η σουλφοραφάνη μπορεί να δρα μέσω επιγενετικών μηχανισμών. Με απλά λόγια, δεν αλλάζει το ίδιο το DNA, αλλά επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο «διαβάζονται» ορισμένα γονίδια μέσα στα κύτταρα. Αυτό μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία στον καρκίνο, καθώς η ασθένεια δεν προκαλείται μόνο από μεταλλάξεις στο DNA, αλλά και από αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των γονιδίων.

Ο καρκίνος χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη κυττάρων, τα οποία αποκτούν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται συνεχώς, να αποφεύγουν τον φυσικό θάνατο των κυττάρων και τελικά να εισβάλλουν σε άλλους ιστούς. Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες έχουν κατανοήσει ότι, εκτός από τις γενετικές αλλαγές, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι επιγενετικές μεταβολές.

Οι επιγενετικοί μηχανισμοί λειτουργούν σαν ένα είδος «διακόπτη» που ρυθμίζει ποια γονίδια θα ενεργοποιηθούν και ποια θα παραμείνουν σιωπηλά. Στα καρκινικά κύτταρα, αυτοί οι διακόπτες συχνά απορυθμίζονται: γονίδια που προστατεύουν από τον καρκίνο μπορεί να απενεργοποιούνται, ενώ άλλα που βοηθούν την ανάπτυξη των όγκων μπορεί να ενεργοποιούνται περισσότερο. Οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν αν η σουλφοραφάνη μπορεί να επηρεάσει αυτούς τους μηχανισμούς και να επαναφέρει μια πιο φυσιολογική λειτουργία στα καρκινικά κύτταρα.

Πώς έγινε η μελέτη

Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν μια συστηματική ανασκόπηση, δηλαδή συγκέντρωσαν και ανέλυσαν προηγούμενες επιστημονικές εργασίες που είχαν εξετάσει τη σχέση της σουλφοραφάνης με τον καρκίνο. Αναζήτησαν μελέτες σε δύο μεγάλες επιστημονικές βάσεις δεδομένων και αρχικά εντόπισαν 679 δημοσιεύσεις. Μετά από έλεγχο ποιότητας και αφαίρεση εργασιών που δεν πληρούσαν τα κριτήρια, κατέληξαν σε 35 μελέτες που επικεντρώνονταν ειδικά στις επιγενετικές επιδράσεις της σουλφοραφάνης σε καρκινικά κύτταρα.

Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες πραγματοποιήθηκαν είτε σε καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων στο εργαστήριο είτε σε ζωικά μοντέλα, κυρίως ποντίκια. Δεν αποτελούν ακόμη απόδειξη ότι η κατανάλωση μπρόκολου μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο στους ανθρώπους, αλλά προσφέρουν στοιχεία για πιθανούς μηχανισμούς που αξίζει να μελετηθούν περισσότερο.

Η σουλφοραφάνη «φρενάρει» την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων

Ένα από τα βασικά ευρήματα της ανασκόπησης ήταν ότι η σουλφοραφάνη φαίνεται να μπορεί να περιορίζει την ανάπτυξη πολλών τύπων καρκινικών κυττάρων, όπως του μαστού, του προστάτη, του παχέος εντέρου, του δέρματος, του στομάχου και του πνεύμονα. Σε αρκετές μελέτες η ουσία προκάλεσε απόπτωση, δηλαδή ενεργοποίησε τη φυσική διαδικασία μέσω της οποίας τα κατεστραμμένα κύτταρα οδηγούνται σε θάνατο. Παράλληλα, φάνηκε να σταματά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό τους, εμποδίζοντας την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο ήταν ότι οι επιδράσεις αυτές παρατηρήθηκαν κυρίως στα καρκινικά κύτταρα, ενώ τα φυσιολογικά κύτταρα φαίνεται να επηρεάστηκαν πολύ λιγότερο.

Πώς επηρεάζει τα γονίδια των όγκων

Η δράση της σουλφοραφάνης φαίνεται να σχετίζεται κυρίως με τρεις βασικούς επιγενετικούς μηχανισμούς. Ο πρώτος αφορά τις πρωτεΐνες που ονομάζονται HDAC. Οι πρωτεΐνες αυτές μπορούν να «κλείνουν» ορισμένα γονίδια που φυσιολογικά προστατεύουν το κύτταρο. Η σουλφοραφάνη φαίνεται να μειώνει τη δράση τους, επιτρέποντας την επανενεργοποίηση γονιδίων που εμποδίζουν την ανάπτυξη των όγκων. Ο δεύτερος μηχανισμός αφορά τη μεθυλίωση του DNA, μια διαδικασία που μπορεί να απενεργοποιεί γονίδια. Στα καρκινικά κύτταρα η διαδικασία αυτή συχνά γίνεται υπερβολικά έντονη. Η σουλφοραφάνη φαίνεται να περιορίζει τη δράση ενζύμων που ευθύνονται για αυτές τις αλλαγές, βοηθώντας ορισμένα προστατευτικά γονίδια να επανέλθουν σε λειτουργία. Ο τρίτος μηχανισμός αφορά μικρά μόρια RNA, τα λεγόμενα microRNA, τα οποία συμμετέχουν στον έλεγχο της λειτουργίας των γονιδίων. Η μελέτη δείχνει ότι η σουλφοραφάνη μπορεί να επηρεάζει την ισορροπία αυτών των μορίων, μειώνοντας εκείνα που ευνοούν τον καρκίνο και ενισχύοντας άλλα που λειτουργούν προστατευτικά.

Ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο, αλλά όχι ακόμη θεραπεία

Οι συγγραφείς της ανασκόπησης υπογραμμίζουν ότι η σουλφοραφάνη αποτελεί ένα ενδιαφέρον φυσικό μόριο με πιθανές αντικαρκινικές ιδιότητες. Η ικανότητά της να επηρεάζει επιγενετικούς μηχανισμούς την καθιστά αντικείμενο έντονης επιστημονικής έρευνας.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα περισσότερα δεδομένα προέρχονται από εργαστηριακά πειράματα και μελέτες σε ζώα. Χρειάζονται μεγάλες κλινικές μελέτες σε ανθρώπους για να καθοριστεί αν η συστηματική κατανάλωση σουλφοραφάνης μπορεί πράγματι να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου ή να βοηθήσει στη θεραπεία της νόσου.

Μέχρι τότε, το μπρόκολο και τα υπόλοιπα σταυρανθή λαχανικά παραμένουν μια σημαντική επιλογή σε μια ισορροπημένη διατροφή. Η σουλφοραφάνη δεν αποτελεί «φάρμακο κατά του καρκίνου», αλλά προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στην εικόνα του πώς οι φυσικές ουσίες των τροφών μπορούν να επηρεάζουν βαθύτερες διαδικασίες μέσα στα κύτταρά μας.