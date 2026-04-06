«Σούπερ ήρωες»: Είναι κεφάτοι γυρίζουν από του Μπέζου - Ο ηθοποιός αποκτά δικό του σούπερ μάρκετ

Καλώς ήρθατε στο υποκατάστημα της αλυσίδας ΣΟΥΠΕΡ στο κέντρο της Αθήνας! Εδώ υπάρχουν όλων των ειδών τα… ψώνια, χιούμορ σε οικογενειακή συσκευασία και τρέλα σε οικονομική τιμή.

Το ΣΟΥΠΕΡ προσφέρει τεράστια ποικιλία, κοινώς, τα έχει όλα! Απαιτητικά αφεντικά σε δημιουργική σχέση με τη λογική και την πραγματικότητα, αλλά και ιδιότροπους πελάτες με εξωφρενικές απαιτήσεις. Επίσης, το κατάστημα προσφέρει και μία παρέα υπαλλήλων που μπορεί ο καθένας τους να είναι από άλλο πλανήτη, όμως μέσα στις βάρδιες, στα μικρά και μεγάλα ζόρια της δουλειάς, θα γίνουν κάτι παραπάνω από συνάδελφοι. Θα γίνουν μια μικρή οικογένεια: θα τσακωθούν, θα γελάσουν, θα στηρίξουν ο ένας τον άλλον και θα μάθουν να στέκονται μαζί απέναντι σε ό,τι φέρνει η καθημερινότητα. Και κάπως έτσι, σε κάθε βάρδια θα ανακαλύπτουν ότι για να αντέξεις στη δουλειά -και τη ζωή- χρειάζεσαι δυνάμεις ΣΟΥΠΕΡ ήρωα.

Πρεμιέρα κάνει απόψε, Μεγάλη Δευτέρα 6/4 στις 20.00 η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Σούπερ ήρωες» που θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στη θέση του «Ράδιο Αρβύλα». Στο κανάλι τώρα όλοι ελπίζουν ο Γιάννης Μπέζος που πρωταγωνιστεί στη σειρά να καταφέρει να έχει τουλάχιστον τα ποσοστά του Αντώνη Κανάκη, αν όχι υψηλότερα!

Κάνει διευθυντή τον γιο του

Νέες αφίξεις στο υποκατάστημα του ΣΟΥΠΕΡ στο κέντρο της Αθήνας! Ο Αντώνης, ένας 20αρης από την επαρχία, έρχεται όλο χαρά να πιάσει δουλειά στο μανάβικο, ώσπου... τη χαρά του την κόβει η βετεράνος «αρχι-μανάβισσα» Ρένα. Στα ταμεία, η Σταυρούλα προσπαθεί να πείσει την Έφη να διεκδικήσει την προαγωγή που της αξίζει και να γίνει διευθύντρια. Την ίδια θέση, βέβαια, διεκδικεί και ο κάφρος τυροπώλης, Περικλής, ο οποίος πείθει τη ζόρικη χασάπισσα Χαριστέλλα να τον βοηθήσει… μάλλον ανεπιτυχώς. Παράλληλα, στην αποθήκη, ο Ζαχαρίας υποψιάζεται ότι ο Σπύρος είναι ερωτευμένος κρυφά με κάποια από το μαγαζί και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μάθει ποια είναι. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στο τέλος της βάρδιας ο ιδιοκτήτης του σουπερμάρκετ, ο Βασίλης, τους ανακοινώνει ότι ο νέος διευθυντής είναι... ο γιος του!

Το σενάριο της νέας σειράς υπογράφουν ο Θέμης Γκυρτής και ο Βασίλης Τσιγκριστάρης και τη σκηνοθεσία ο Μιχάλης Βογιατζάκης. Παίζουν: Γιάννης Μπέζος, Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη και Βασίλης Ντάρμας.