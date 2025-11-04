Σούπερ μάρκετ: Αυξήσεις σε γλυκά και κρέατα, μειώσεις σε φρούτα και απορρυπαντικά

Ανάσα για τους καταναλωτές δείχνουν τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για τον Οκτώβριο 2025, καθώς ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο +1,08% σε ετήσια βάση – χαμηλότερα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες Μαΐου έως Αυγούστου. Συνολικά, το κυλιόμενο 12μηνο (Νοέμβριος 2024 – Οκτώβριος 2025) κινείται στο +0,85%, δείχνοντας σαφή τάση αποκλιμάκωσης.

Οι μεγάλες μειώσεις

Σημαντικά φθηνότερα εμφανίζονται τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (-8,06%), τα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-5,10%), τα τρόφιμα παντοπωλείου (-4,77%), τα χαρτικά και είδη προσωπικής υγιεινής (-2,51%), καθώς και τα είδη οικιακής χρήσης (-1,24%).

Οι μειώσεις, σύμφωνα με την έρευνα, οφείλονται στην ομαλοποίηση της αγοράς και στη μείωση των τιμών παραγωγού, με τις καιρικές συνθήκες να ευνοούν ιδιαίτερα τα λαχανικά, ενώ η πτώση στις τιμές του ελαιολάδου συμβάλλει στη μείωση των παντοπωλιακών προϊόντων.

Οι αυξήσεις που επιμένουν

Από την άλλη, ορισμένες κατηγορίες προϊόντων συνεχίζουν να «τραβούν την ανηφόρα»:

Μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη προϊόντα: +12,23%

Φρέσκα κρέατα: +10,54%

Είδη πρωινού και ροφήματα: +5,53%

Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +4,91%

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +3,98%

Οι ανατιμήσεις στα κρέατα αποδίδονται στις αυξήσεις των διεθνών τιμών, κυρίως στο μοσχάρι, αλλά και στα προβλήματα που προκάλεσαν ασθένειες του ζωικού κεφαλαίου στην Ελλάδα. Οι επιπτώσεις επεκτείνονται και στα γαλακτοκομικά, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής των τυροκομικών προϊόντων.

Ο καφές και το κακάο στο «κόκκινο»

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ παραμένουν σε ιστορικά υψηλά, επηρεάζοντας τα γλυκά, τα προϊόντα πρωινού και τα παγωτά. Οι αυξήσεις αυτές συνδέονται με τις κλιματικές συνθήκες που χτύπησαν τις παραγωγές την τελευταία διετία, ενώ λόγω του τρόπου παραγωγής, οι αυξήσεις «περνούν» στα τελικά προϊόντα με καθυστέρηση.

Γιατί συγκρατούνται οι τιμές στα μεγάλα σούπερ μάρκετ

Η μελέτη του ΙΕΛΚΑ επισημαίνει τρεις βασικούς λόγους για τη συγκράτηση των τιμών: