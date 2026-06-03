Σούπερ μάρκετ: Νέα αύξηση πληθωρισμού και τον Μάιο-«Καλπάζουν» οι τιμές σε φρούτα, λαχανικά, κρέατα

Στο 1,14% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο 2026, σε σχέση με τον Μάιο 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).



Ο δείκτης τιμών Μαΐου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είναι αυξημένος κατά 0,29%. Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Μάιος 2025-Απρίλιος 2026) καταγράφει αύξηση +1,79%.



Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το ήμισυ της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται στην κατηγορία των νωπών φρούτων και λαχανικών, η οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάζεται από τις κακές καιρικές συνθήκες και την εποχικότητα. Οι υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζουν συγκριτικά πολύ μικρές διακυμάνσεις.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Κατεψυγμένα: -4,37%

Τροφές και είδη για κατοικίδια: -3,20%

Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες: -1,92%

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -1,42%

Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής: -1,41%

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +8,59%

Βρεφικές και παιδικές τροφές: +5,05%

Αλλαντικά: +4,14%

Φρέσκα Κρέατα: +3,64%

Έτοιμα γεύματα: +3,64%

Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου μέχρι τις αρχές Μαΐου 2026, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και τα πλημμυρικά φαινόμενα και στην καθυστέρηση στη νέα σοδειά των εποχικών ειδών.



Οι υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζουν σχετικά μικρές διακυμάνσεις. Ενδεικτικά, οι 22 κατηγορίες εξαιρουμένης της κατηγορίας των νωπών φρούτων και λαχανικών, καταγράφουν συνολικό πληθωρισμό μόλις 0,45%.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ