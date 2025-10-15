Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα και πόσο μειώνονται οι τιμές - Αναλυτικά οι λίστες

Με μια λίστα-ανάσα για τους καταναλωτές, το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (15/10) τα προϊόντα –επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας– που από σήμερα θα πωλούνται με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Η πρωτοβουλία αφορά πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων, παρότι αρχικά ο σχεδιασμός προέβλεπε περίπου 1.000.

Συγκεκριμένα, 1.074 προϊόντα τροφίμων θα δουν τις τιμές τους να πέφτουν από 3% έως και 35%, με μέση μείωση περίπου 8%. Άλλοι 1.106 κωδικοί από διάφορες κατηγορίες προϊόντων, όπως απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και προϊόντα για κατοικίδια, θα έχουν εκπτώσεις από 3% έως 30%. Η τιμή αναφοράς ορίζεται η τιμή που είχαν τα προϊόντα την 30 Σεπτεμβρίου.

Η χαρακτηριστική σήμανση που θα έχουν τα προϊόντα με τη μείωση τιμής

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη συνάντησή του με τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολο Πεταλά, τόνισε πως: «Μέσα σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη για τη συγκράτηση των τιμών στα βασικά είδη διαβίωσης. Στοχεύουμε σε υγιή ανταγωνισμό και πιέζουμε την αγορά, με κάθε νόμιμο τρόπο, να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος προς όφελος των πολιτών».

Οι μειώσεις στα τρόφιμα – Από 3% έως 35%

Ακολουθούν ενδεικτικά ποσοστά ανά κατηγορία προϊόντων

Αλάτι: 5% στις ιδιωτικές ετικέτες, 5%-8% στα επώνυμα

Αλεύρι: 5%-6% στις ιδιωτικές, 5%-12% στα επώνυμα

Αλλαντικά: 5%-10% στις ιδιωτικές, έως 30% στα επώνυμα

Αναψυκτικά: 5%-18% στις ιδιωτικές, 5%-8% στα επώνυμα

Γαλακτοκομικά & Γιαούρτια: 4%-8% στις ιδιωτικές, έως 13% στα επώνυμα

Γλυκά – Σοκολάτες: 5%-12% στις ιδιωτικές, έως 17% στα επώνυμα

Διάφορα τρόφιμα: 5%-14% στις ιδιωτικές, 3%-12% στα επώνυμα

Δημητριακά / Είδη πρωινού: 5%-10% στις ιδιωτικές, έως 23% στα επώνυμα

Έλαια & Λίπη: 5%-13% στις ιδιωτικές, έως 16% στα επώνυμα

Ζυμαρικά: 5% στις ιδιωτικές, 3%-13% στα επώνυμα

Κατεψυγμένα προϊόντα: 5%-20% στις ιδιωτικές, 3%-8% στα επώνυμα

Καφές: 5%-7% στις ιδιωτικές, 5%-8% στα επώνυμα

Κονσέρβες ψαριών: 5%-8% και στις δύο κατηγορίες

Νωπό κρέας: 7% στις ιδιωτικές, 5%-7% στα επώνυμα

Μαργαρίνη / Βούτυρο: 13% στις ιδιωτικές, 3%-5% στα επώνυμα

Εμφιαλωμένο νερό: 5% στις ιδιωτικές, έως 28% στα επώνυμα

Όσπρια: 5%-7% στις ιδιωτικές, 3% στα επώνυμα

Προϊόντα άρτου: 5%-7% στις ιδιωτικές, έως 20% στα επώνυμα

Ροφήματα: 5%-7% στις ιδιωτικές, 4%-6% στα επώνυμα

Ρύζι: 5%-10% στις ιδιωτικές, 13% στα επώνυμα

Σνακς: 5% στις ιδιωτικές, 3%-8% στα επώνυμα

Τοματοπολτός: 5% στις ιδιωτικές, 5%-8% στα επώνυμα

Τυριά: 5%-23% στις ιδιωτικές, έως 35% στα επώνυμα

Χυμοί: 5%-7% στις ιδιωτικές, 3%-10% στα επώνυμα

Εκπτώσεις και στα είδη νοικοκυριού και προσωπικής φροντίδας

Μειώσεις παρατηρούνται και στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων, με τα απορρυπαντικά να πέφτουν έως 30%, τα είδη προσωπικής υγιεινής έως 13%, και τα προϊόντα για κατοικίδια έως 9%.