Σούπερ ματς σε Ελλάδα κι Ευρώπη με παρολί στο 12.02

Πλούσια είναι η δράση στο κουπόνι της Τετάρτης (20/12) και το Freetips247.com προτείνει παρολί σε απόδοση 12.02



Στις 22:00 η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενεί την Μετς. Οι Παριζιάνοι –αν εξαιρέσει κανείς το στραβοπάτημα με τη Λιλ0 βρίσκονται στα καλύτερα τους, παρά την κριτική που τους ασκείται από τον γαλλικό Τύπο και κυρίως για τον Λουίς Ενρίκε. Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας παραμένει στην κορυφή με 37 βαθμούς κι απόψε κοντράρεται με τη Μετς, η οποία έχει αρκετά προβλήματα το τελευταίο διάστημα. Την περασμένη αγωνιστική γνώρισε ακόμη μία ήττα, η οποία ήταν η τρίτη διαδοχική στο πρωτάθλημα. Άξιο αναφοράς είναι ότι όταν παίζει εντός έδρας, η Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει χάσει από την Μετς στους τελευταίους 16 αγώνες, γι' αυτό και θα κρατήσουμε τον 1 τον οποίο θα συνδυάσουμε με το Over 3.5 σε απόδοση 1.95.

Λίγο νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 20:00, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Αλμερία. Τα προβλήματα για τους «μπλαουγκράνα» δεν έχουν τέλος. Η ομάδα του Τσάβι αγνοεί το τρίποντο στα τελευταία 3 παιχνίδια. Την περασμένη αγωνιστική αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Βαλένθια, ένα αποτέλεσμα που την απομάκρυνε ακόμη περισσότερο από την κορυφή. Βέβαια, απόψε το έργο της είναι αρκετά εύκολο θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς τίθεται αντιμέτωπη με την Αλμερία, η οποία είναι κολλημένη στην τελευταία θέση της κατάταξης και όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει σίγουρα την πρώτη ομάδα που θα αποχαιρετήσει κατηγορία φέτος στην Ισπανία. Όταν παίζει εντός έδρας, η Μπαρτσελόνα δεν έχει χάσει από την Αλμερία στους τελευταίους 8 αγώνες και ο αποψινός αγώνας αποτελεί κίνητρο για τους «μπλαουγκράνα» για ξέσπασμα. Γι' αυτό και θα κρατήσουμε το 1 & Over 3.5 στο 1.85.

Στις 21:30 η Λεβερκούζεν κοντράρεται με τη Μπόχουμ. Η γηπεδούχος συνεχίζει και ονειρεύεται. Οι «ασπιρίνες» διανύουν εξαιρετική σεζόν υπό την καθοδήγηση του Ισπανού τεχνικού. Παραμένει αήττητη στη Bundesliga και οδηγούν την κούρσα στην κορυφή. Η Μπόχουμ από την άλλη δεν έχει βρει τα πατήματά της στα τελευταία παιχνίδια και δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Πόσω μάλλον εκτός έδρας, καθώς έχει να πανηγυρίσει τρίποντο από τις αρχές του περασμένου μήνα. Η Λεβερκούζεν νικούσε στο ημίχρονο στους τελευταίους 6 από 7 αγώνες εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις, γι' αυτό και κρατάμε το 1/1 στο 1.65.

Θα κλείσουμε την τετράδα μας με την αναμέτρηση του Άρη με τη Λαμία στις 17:00. Οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα την περασμένη αγωνιστική καθώς επικράτησαν με 1-0 του ΟΦΗ. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα της Θεσσαλονίκης έφτασε τους 23 βαθμούς. Σήμερα φιλοξενεί τη Λαμία, η οποία στα τελευταία παιχνίδια έχει χάσει την ταυτότητα της, με αποτέλεσμα να έχει υποχωρήσει κάτω από την πεντάδα της βαθμολογίας. Από την άλλη, ο Άρης δεν έχει χάσει στους τελευταίους 6 από 7 αγώνες εντός έδρας στο πρωτάθλημα, ενώ στα τελευταία 7 από τα 8 παιχνίδια του είχαμε λιγότερα από 2.5 τέρματα. Γι' αυτό και κρατάμε το 1 & Under 3.5 στο 2.10.

Η πρόβλεψη του Freetips247.com

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν vs Μετς 1 & Οver 3.5 (1.95)

20:00 Μπαρτσελόνα vs Αλμερία 1 & Over 3.5 (1.85)



21:30 Λεβερκούζεν vs Μπόχουμ 1/1 (1.65)

17:00 Άρης vs Λαμία 1 & Under 3.5 (2.10)



