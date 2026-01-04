Ολυμπιακός: Σούπερ ντεμπούτο Καμπελά - Σκόραρε κόντρα στη Μαρσέιγ και έδωσε τη νίκη στην Ναντ (vid)

Η επιστροφή του Ρεμί Καμπελά στα γαλλικά γήπεδα γράφτηκε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη σπουδαία νίκη της Ναντ επί της Μαρσέιγ με 2-0 μέσα στο «Βελοντρόμ».

Αν και πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, ο Καμπελά χρειάστηκε μόλις μισή ώρα για να δείξει την κλάση του. Με τη Μαρσέιγ να παίζει ήδη με εννέα παίκτες, λόγω των αποβολών των Βερμέερεν (26') και Ναντίρ (66'), ο Γάλλος άσος «χτύπησε» στο 88', ευστοχώντας από την άσπρη βούλα και «κλειδώνοντας» το τρίποντο για την ομάδα του.

Η εμφάνιση του Καμπελά σκόρπισε ενθουσιασμό στους οπαδούς των «Καναρινιών», καθώς ο 35χρονος άσος έδειξε με το «καλημέρα» πως μπορεί να αποτελέσει τον ηγέτη που θα τους απομακρύνει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Αντίθετα, για την ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, η ήττα αυτή αποτελεί σοβαρό πισωγύρισμα στην προσπάθεια του συλλόγου από τη Μασσαλία να πλησιάσει την Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.