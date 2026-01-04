Ολυμπιακός: Σούπερ ντεμπούτο Καμπελά - Σκόραρε κόντρα στη Μαρσέιγ και έδωσε τη νίκη στην Ναντ (vid)
Oνειρικό ήταν το ντεμπούτο του Ρεμί Καμπέλα στην επιστροφή του στη Ligue 1, καθώς βρήκε δίχτυα στη μεγάλη νίκη της Ναντ στην έδρα της Μαρσέιγ.
Η επιστροφή του Ρεμί Καμπελά στα γαλλικά γήπεδα γράφτηκε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη σπουδαία νίκη της Ναντ επί της Μαρσέιγ με 2-0 μέσα στο «Βελοντρόμ».
Αν και πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, ο Καμπελά χρειάστηκε μόλις μισή ώρα για να δείξει την κλάση του. Με τη Μαρσέιγ να παίζει ήδη με εννέα παίκτες, λόγω των αποβολών των Βερμέερεν (26') και Ναντίρ (66'), ο Γάλλος άσος «χτύπησε» στο 88', ευστοχώντας από την άσπρη βούλα και «κλειδώνοντας» το τρίποντο για την ομάδα του.
Η εμφάνιση του Καμπελά σκόρπισε ενθουσιασμό στους οπαδούς των «Καναρινιών», καθώς ο 35χρονος άσος έδειξε με το «καλημέρα» πως μπορεί να αποτελέσει τον ηγέτη που θα τους απομακρύνει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
Αντίθετα, για την ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, η ήττα αυτή αποτελεί σοβαρό πισωγύρισμα στην προσπάθεια του συλλόγου από τη Μασσαλία να πλησιάσει την Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.