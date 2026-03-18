Σουρία Μίντα: Ο νέοτερος δισεκατομμυριούχος που «πληρώθηκε» για να παρατήσει το Πανεπιστήμιο

Surya Midha…Ή αλλιώς ο «Μίδας» που εκτοξεύτηκε στην κορυφή και κέρδισε μια θέση στο χρυσό club των δισεκατομμυριούχων μέσα σε μόλις 2 χρόνια. Ο Σουρία Μίντα, δεν είναι απλώς ένα ακόμα όνομα που βλέπει στον τραπεζικό του λογαριασμό πάνω από εννέα μηδενικά. Είναι ο νεότερος -αυτοδημιούργητος- δισεκατομμυριούχος, σύμφωνα με τη λίστα Forbes, που κατάφερε να αναδειχθεί ανάμεσα στα «ψηφιακά αστέρια», χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Είναι συνιδρυτής της Mercor, μιας νεοσύστατης εταιρείας προσλήψεων που βοηθά τα μεγαλύτερα εργαστήρια ΑΙ της περίφημης Silicon Valley, να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους.

Ο Μίντα και οι φίλοι του

Ο συνιδρυτής της Mercor δεν είναι μόνος. Μαζί με τους φίλους και συμμαθητές του απ’ το σχολείο, Βrendan Foody και Adarsh ​​Hiremath και σε μια ηλικία που άλλοι σκέφτονται με τι ν’ ασχοληθούν στη ζωή τους, εκείνοι μοίρασαν αρμοδιότητες και τα μερίδιά τους, έπεσαν με τα μούτρα στη δουλειά κι άρχισαν με το «καλημέρα», να βλέπουν την εταιρεία τους που εδρεύει στο San Francisco, ν’ ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της επιτυχίας με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Τον Μάρτιο του 2025 ανακοίνωσαν πως τα ετήσια έσοδα άγγιζαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους είχαν φτάσει στα 500 εκατομμύρια, ενώ ένα μήνα μετά -δηλαδή τον Οκτώβριο- ιδιώτες επενδυτές αποτίμησαν την Mercor στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια! Η προσωπική του περιουσία; 2.2 δισ. Το ίδιο και των φίλων του. Και οι τρεις είναι 22 ετών -οι νεότεροι των billionaires- αλλά ο Midha είναι μικρότερος κατά περίπου δύο μήνες.

Παράτησε το Πανεπιστήμιο, πήρε υποτροφία κι έγινε δισεκατομμυριούχος!

Ο αεικίνητος νεαρός με καταγωγή από την Ινδία, που μεγάλωσε στις ΗΠΑ, αποτελεί το κλασικό παράδειγμα οικογένειας μεταναστών που δίνει έμφαση στην εκπαίδευση και στην τεχνολογία. Ο Σουρία Μίντα είχε όλα τα φόντα για να διαπρέψει, να προοδεύσει και να ξεχωρίσει. Ένας από τους κορυφαίους μαθητές σε διαγωνισμούς ρητορικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε πολύ έντονη -λένε όσοι τον γνωρίζουν- την ικανότητα να πείθει κι αυτό του το προσόν, αποτέλεσε το κρίσιμο «όπλο» στη φαρέτρα του, τις στιγμές που στάθηκε μπροστά από επενδυτές και μελλοντικούς συνεργάτες.

Για τον Μίντα, το μυστικό της επιτυχίας δεν βρισκόταν πίσω από πανάκριβες σπουδές, αλλά κρυβόταν πίσω από μια λαμπρή ιδέα. Τα κατάφερε δε τόσο καλά, που μπόρεσε να ξεπεράσει ακόμα και το ρεκόρ του του Mark Zuckerberg το 2008, που έγινε δισεκατομμυριούχος στα 23 του χρόνια.

Σε αυτό ωστόσο που έμεινε πιστός και ακολούθησε τα ίδια βήματα, ήταν αυτό που οι Αμερικανοί αποκαλούν college dropout. Παράτησε το Πανεπιστήμιο, όπως είχε κάνει κι ο ιδρυτής του Facebook (άφησε το Harvard) , ο μεγιστάνας Bill Gates και ιδρυτής της Microsoft (άφησε επίσης το Harvard), για να δημιουργήσει τελικά κι εκείνος μια τεχνολογική αυτοκρατορία. Μόνο που στη δική του περίπτωση έκανε κάτι καλύτερο. «Πληρώθηκε» για να τα παρατήσει. Πήρε υποτροφία 100.000 δολαρίων, από το πρόγραμμα του Γερμανοαμερικανoύ-Νεοζηλανδού επιχειρηματία, συγγραφέα κι επενδυτή της Silicon Valley, Peter Thiel. Ένα πρόγραμμα που δίνει χρήματα σε νέους για να μην σπουδάσουν, αλλά να ξεκινήσουν τη δική τους εταιρεία. Και τίμησε κάθε δολάριο από αυτά.

suryamidha.com

Πώς αυτοσυστήνεται…

Ο ίδιος πάντως όταν καλείται να συστηθεί στον κόσμο, φροντίζει μέσα σε μερικές γραμμές να τα πει όλα! «Όταν ήρθε η ώρα των σπουδών, γράφτηκα στη Σχολή Εξωτερικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Georgetown. Εκεί «σκόνταφτα» για περίπου δύο χρόνια, σ’ ένα κολέγιο που είχε σχεδιαστεί για να εκπαιδεύει διπλωμάτες, παρακολουθώντας κυρίως μαθήματα διεθνών σχέσεων, μαθηματικών κι οικονομικών.» Προφανώς όμως αυτό δεν τον εξέφραζε, έτσι συμπληρώνει…

«Πήρα ακαδημαϊκή άδεια το 2023 για να συν-ιδρύσω την Mercor, μια εταιρεία συγκέντρωσης εργατικού δυναμικού, με τους φίλους μου από το λύκειο, Adarsh ​​και Brendan. Αφού εκτοξεύσαμε την επιχείρηση, συγκεντρώσαμε έναν γύρο αρχικής χρηματοδότησης 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων με επικεφαλής την General Catalyst (που επενδύει χρήματα σε νεοφυείς επιχειρήσεις) και μετακομίσαμε στο Σαν Φρανσίσκο, μετά από έναν άτυχο μήνα στη Νέα Υόρκη.

Μου αρέσει η Φόρμουλα 1, το τσάι κι ο καφές. Κυρίως όμως μου αρέσει το Halloween. Μια γιορτή που προσποιείσαι ότι είσαι κάτι που δεν είσαι κι αυτό σε κάνει να νιώθεις ευχάριστα οικεία.»

Τι ακριβώς κάνει η Mercor

Και το ερώτημα είναι πώς; Πώς τα κατάφερε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα; Η απάντηση κρύβεται στον απύθμενο μαγικό κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τι ακριβώς κάνει η νεοσύστατη εταιρεία στην οποία ο Midha μεταπήδησε από τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου σε αυτόν του Προέδρου τον Οκτώβριο του 2025, δίνοντας τη θέση του στον Foody και χρίζοντας τον συμπατριώτη του Adarsh Hiremath, επικεφαλής τεχνολογίας; Αρχικά «συνέδεε» προγραμματιστές με θέσεις εργασίας. Στη συνέχεια όμως στράφηκε στην ΤΝ. Έτσι σήμερα πρόκειται για μια εταιρεία προσλήψεων που βοηθά τα μεγαλύτερα εργαστήρια ΑΙ της Silicon Valley να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους. Στην πραγματικότητα -κι αυτό είναι το οξύμωρο- το αντικείμενο των προγραμματιστών είναι να εργάζονται για να βελτιώσουν συστήματα που ίσως στο μέλλον αντικαταστήσουν τη δουλειά τους.

Αυτό πάντως δεν φαίνεται να ανησυχεί τους συνιδρυτές που κατέχουν 22% -έκαστος- μερίδιο στην εταιρεία. Προς το παρόν, φροντίζουν να απολαμβάνουν την αμύθητη περιουσία τους και ποιος ξέρει; Μπορεί στη συνέχεια να βρουν τον τρόπο να συνεχίσουν να προσθέτουν μηδενικά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς…