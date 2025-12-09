Σουρμελίδης για την Αυγή: «Δεν μου ζητήθηκε παραίτηση, δημοσιογραφική η ματιά του πρωτοσέλιδου»

«Η ματιά του πρωτοσέλιδου ήταν καθαρά δημοσιογραφική, μετά το Παλλάς υπάρχει ένα νέο σκηνικό στον ευρύτερο χώρο» δήλωσε ο Σπύρος Σουρμελίδης - πρώην διευθυντής της Αυγής - μετά από την παραίτηση του και τις αναταράξεις που προκάλεσε στην Κουμουνδούρου το ρεπορτάζ της εφημερίδας για τις σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ - Τσίπρα.

«Ούτε με άδειασε κανένας, ούτε άδειασα κανέναν. Ούτε ο κ. Φάμελλος- και θα ήταν άδικο εάν το έλεγα - σε όλο αυτό το διάστημα σήκωσε το τηλέφωνο να μου πει «πάρε και βάλε», η κατεύθυνση είναι δεδομένη, είναι η αριστερή ματιά και υπηρετείται με αριστερά εργαλεία» είπε ο κ. Σουρμελίδης στον ΣΚΑΪ.

«Αν κάτι σε ενόχλησε και θεωρείς ότι σου δημιουργεί πρόβλημα εγώ δεν θα είμαι αυτός που θα κατσικωθώ. Δε μου ζητήθηκε παραίτηση, εγώ την υπέβαλα από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η δυσαρμονία» παρατήρησε ο κ. Σουρμελίδης.